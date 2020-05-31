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Aktüel

Erdoğan: "Osmanlı ve Türk coğrafyasında toplam 120 eseri restore ettik. Arşivlerimize sahip çıkarak 12 milyon belgeyi dijital ortama taşıdık."

Yeniakit Publisher
2020-05-31 16:34:05 -
Erdoğan: "Osmanlı ve Türk coğrafyasında toplam 120 eseri restore ettik. Arşivlerimize sahip çıkarak 12 milyon belgeyi dijital ortama taşıdık."
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