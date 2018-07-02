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Erdoğan öldürülen bakkalın eşine söz verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da PKK terör örgütü tarafından öldürülen bakkal Mevlüt Bengi'nin ailesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da telefonda görüşen Fezile Bengi, eşinin kanının yerde kalmamasını istedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:54
Erdoğan öldürülen bakkalın eşine söz verdi

Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Vali Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kamu kurum amirleri ve kammakamlar tarafından karşılandı. Bakan Soylu, beraberindeki heyet ile birlikte helikopterle Doğubayazıt ilçesine geçti. Bakan Soylu, geçen 24 Haziran'da kaçırıldıktan 2 gün sonra cesedi bir elektrik direğinde asılı bulunan 8'i kız, 11 çocuk, 6 torun sahibi Mevlüt Bengi'nin ailesini ziyaret etti. Doğubayazıt'a 18 kilometre uzaklıktaki Ağrı Dağı eteğinde bulunan 60 haneli Çiftlik köyü Türkmen mezrasına giden Bakan Süleyman Soylu ve beraberindekiler aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Mevlüt Bengi'nin eşi Fezile, annesi Hanım, ağabeyi Musa Bengi ile görüşen Bakan Soylu, katillerin bulunması için bölgede hava destekli operasyonların sürdüğünü bildirdi. Fezile Bengi'ye Türk bayrağı hediye eden Süleyman Soylu, Mevlüt Bengi'nin çocukları ve torunlarının eğitim durumlarını sordu. Bakan Soylu, "Allah sabır versin, cennette buluştursun. Allah kötü düşünenlere fırsat vermesin inşallah, duamız odur" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN GEREKEN YAPILACAK SÖZÜ

Bakan Süleyman Soylu daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak Fezile Bengi ile görüştürdü. Eşinin kanının yerde kalmamasını isteyen Fezile Bengi'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınız sağolsun. Allah rahmet eylesin, sizlere sabır versin. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Gereken yapılacak" dedi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:54
  1. Ağrı
  2. soylu
  3. fezile bengi
  4. süleyman soylu

YORUM YAZ

  • inciinci1 sa önce
    Soylu kardeşbu cesaretiniz ve fedakarlıgınız çok iyi.Ama bu teröristleri bulmak çok zor iş Allah yardım etsin çünkü bunlar gece dağda Gündüz pasajda-çarşıda-caddede Ticaretle uğraşırlar. Çok karışik. Aileye sabr i cemil dileriz
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