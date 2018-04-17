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Erdoğan, OHAL için MGK'yı topladı!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

17 Nisan 2018 Salı 15:54
Erdoğan, OHAL için MGK'yı topladı!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan MGK’nın en önemli gündem maddesi OHAL’in süresinin uzatılması olacak. MGK toplantısında alınacak tavsiye kararı, MGK toplantısı sonrasında yine Külliyede toplanacak olan Bakanlar Kurulunda görüşülecek. Bakanlar Kurulunun MGK’nın tavsiye kararını benimsemesi durumunda OHAL’in uzatılması ile ilgili alınacak kararı TBMM’ye sevk etmesi bekleniyor. 

MGK toplantısının bir başka gündem maddesini de terörle mücadele oluşturuyor. Yurt içi ve yurt dışında yapılan terörle mücadele çalışmaları da gözden geçirilecek. 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 15:54
  1. MGK
  2. ohal
  3. GÜNCEL Haberleri

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