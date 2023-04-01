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Gündem Erdoğan o büyükelçileri merkeze çekti!
Gündem

Erdoğan o büyükelçileri merkeze çekti!

Yeniakit Publisher
2023-04-01 07:10:00 -
Erdoğan o büyükelçileri merkeze çekti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Razete'de yayımlanan karara göre; bazı büyükelçiler merkeze çekildi, bazı büyükelçilerin ise ataması gerçekleştirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre; Kongo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit ve Kanada Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kerim Uras merkeze çekildi.

Kongo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen,

Endonezya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Talip Küçükcan,

Kanada Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Togo Cumhuriyeti Nezdindeki Esra Demir,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Togo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Muteber Kılıç atandı.

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