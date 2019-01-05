Erdoğan, Nihat Zeybekci'ye ilk talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, CHP'li İzmir belediyesinin çöpleri depolama yöntemini sert sözlerle eleştirdi. Başkan Erdoğan, "İktidar inşallah yerel yönetim iktidarıyla bütünleştiğinde İzmir bir başka güzel olacak" dedi.

Erdoğan'dan Nihat Zeybekci'ye ilk talimat!

İzmir’in çöpleri modern depolamayla mı depolanıyor yoksa vahşi depolamayla mı? yapılıyor diye soran Başkan Erdoğan, "İzmir vahşi depolamayla bu asırda çöp depolaması yapıyor. İzmir’e bu yakışır mı? Ben 94’te İstanbul’a belediye başkanı oldum orada da vahşi depolama vardı. Niye Çünkü CHP’li belediye vardı orada da. CHP demek çöp, yokluk, rüşvet, yasak demektir. Ve İstanbul’u hemen modern depolamaya geçtik. İnşallah Nihat Zeybekci kardeşimin buraya belediye başkanı olmasıyla birlikte bu vahşi depolama yerini modern depolamaya bırakacak. Enerji üretimi olacak, kompos gübre olacak bu modern depolamayla. Vahşi depolamanın kalktığı yerler millet bahçesi olacak. Çevreci biziz. Bunların hayatında çevrecilik yok. Ama biz bunu yaptık, icraatını yaptık" dedi.

"İstanbul-İzmir otoyol bu yıl bitiyor"

"İstanbul-İzmir arasını 8 saatten 3.5 saate indirecek otoyol bu yıl bitiyor. Kim yapıyor? AK Parti. Maliyeti 2 katrilyon olan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun yapımı devam ediyor. 2021’de onu da tamamlıyoruz. Bir de siz yapın. Yok yapamazlar. Bu dirayet onlarda yok. Sabuncubeli tüneli ne canlar aldı be. Şimdi o tüneli hallettik mi? Hallettik."