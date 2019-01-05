0553 313 94 23

Erdoğan, Nihat Zeybekci'ye ilk talimatı verdi

AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'ye ilk talimatı verdi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:14
Erdoğan, Nihat Zeybekci'ye ilk talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, CHP'li İzmir belediyesinin çöpleri depolama yöntemini sert sözlerle eleştirdi. Başkan Erdoğan, "İktidar inşallah yerel yönetim iktidarıyla bütünleştiğinde İzmir bir başka güzel olacak" dedi.

Erdoğan'dan Nihat Zeybekci'ye ilk talimat!

İzmir’in çöpleri modern depolamayla mı depolanıyor yoksa vahşi depolamayla mı? yapılıyor diye soran Başkan Erdoğan, "İzmir vahşi depolamayla bu asırda çöp depolaması yapıyor. İzmir’e bu yakışır mı? Ben 94’te İstanbul’a belediye başkanı oldum orada da vahşi depolama vardı. Niye Çünkü CHP’li belediye vardı orada da. CHP demek çöp, yokluk, rüşvet, yasak demektir. Ve İstanbul’u hemen modern depolamaya geçtik. İnşallah Nihat Zeybekci kardeşimin buraya belediye başkanı olmasıyla birlikte bu vahşi depolama yerini modern depolamaya bırakacak. Enerji üretimi olacak, kompos gübre olacak bu modern depolamayla. Vahşi depolamanın kalktığı yerler millet bahçesi olacak. Çevreci biziz. Bunların hayatında çevrecilik yok. Ama biz bunu yaptık, icraatını yaptık" dedi.

"İstanbul-İzmir otoyol bu yıl bitiyor"

"İstanbul-İzmir arasını 8 saatten 3.5 saate indirecek otoyol bu yıl bitiyor. Kim yapıyor? AK Parti. Maliyeti 2 katrilyon olan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun yapımı devam ediyor. 2021’de onu da tamamlıyoruz. Bir de siz yapın. Yok yapamazlar. Bu dirayet onlarda yok. Sabuncubeli tüneli ne canlar aldı be. Şimdi o tüneli hallettik mi? Hallettik."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:14
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Halkapınar Spor Salonu
  4. AK Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocukta korku da olur, takıntı hatta depresyon da..
    1. Çocukta korku da olur, takıntı hatta..
    2. "Sahte" savcı, "nitelikli..
    3. Ailesinden şiddet gördüğünü öne süren..
    4. Pastırma hakkında bilinmeyenler
    5. Ordu'da mahallede heyelan! Riskli..
    6. Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
    7. İzmir ve Aydın'da kar yağışı
    8. Sokak kedileri için kartondan sığınak..
    9. Türk Büyükelçiliği önünde sıraya..
    10. AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı
    11. Şanlıurfa ve Gaziantep'te sahte para..
    12. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    13. Erdoğan, Nihat Zeybekci'ye ilk..
    14. Oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma..
    15. Saadet Partisi adaylarını açıkladı
    16. Türkiye'den son 4 ayda 60 bin kişi..
    17. Deveye işkence eden cani, güreşlerden..
    18. Çocuklar sevgiyle boy atar
    19. VGM Bursu sonuçları açıklandı mı?
    20. Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi