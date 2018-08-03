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Erdoğan müjdeyi verdi: 20 bin öğretmen daha atanacak

100 günlük eylem planını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 20 bin sözleşmeli öğretmenin daha atanacağını söyledi.

03 Ağustos 2018 Cuma 17:42
Erdoğan müjdeyi verdi: 20 bin öğretmen daha atanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100 günlük eylem planını açıkladı. Eğitim politikaları konusunda da açıklama yapan Erdoğan, bu yıl 20 bin sözleşmeli öğretmenin daha atanacağını söyledi. Erdoğan, ayrıca okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla 30 bin polisin görev yapacağını belirtti.

Erdoğan "Ve geliyorum Milli Eğitim Bakanlığımıza; iktidarlarımız döneminde en büyük kaynağı ayırdığımız ve faaliyetlerine en çok önem verdiğimiz bakanlığımız. Derslik sayımızı 288 bin ilaveyle 577 bine çıkardık. Sınıflardaki öğrenci sayısını, hatırlayın 100 kişilik sınıflar vardı. Şimdi bunları 30'a düşürdük. Toplam öğretmen sayımızı 920 bine yükselttik. İlk ve ortaöğretim, hatırlayın. Kitap bulamazdık. Şimdi ders kitaplarını okullarda sıraların üzerine, ücretsiz olarak koyduk. Fiziki altyapıdaki tüm bu gelişmelere rağmen eğitim ve öğretim konusunda arzu ettiğimiz yerlere gelemediğimizi biliyorum. 100 günlük icraat projemiz kapsamında tüm okullarımızda tam gün eğitim gören öğrencilerimizin oranını yüzde 68'den yüzde 71'e yükseltiyoruz. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 17:42
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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