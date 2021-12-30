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Gündem Erdoğan müjdesini vermişti! Yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak
Gündem

Erdoğan müjdesini vermişti! Yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, öğretmenlik meslek kanununa ilişkin teklifin yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 14:17:00 -
Erdoğan müjdesini vermişti! Yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ünal, "Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği öğretmenlik meslek kanununa ilişkin teklifimizi yarın sabah Meclis Başkanlığına sunacağız." diyen Ünal, "Bu kanunla öğretmenlik mesleğini kariyer haline getiriyoruz. Meslekte 10 yılını tamamlayanlar uzman olacak ve 1000 TL maaşları artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin TL olarak artacak." açıklamasında bulundu.

Mahir Ünal, kanunun 12 maddeden oluştuğunu ifade ederek, "Yürürlük tarihi 2023 olarak düzenlendi." dedi.

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