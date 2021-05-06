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Ekonomi Erdoğan müjdesini vermişti! İstihdama destek paketi genişliyor
Ekonomi

Erdoğan müjdesini vermişti! İstihdama destek paketi genişliyor

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen sektörlere yönelik, hükümet tarafından verilen desteklere bir yenisi ekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 07:52:00 -
Erdoğan müjdesini vermişti! İstihdama destek paketi genişliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik reform paketi kapsamında açıkladığı istihdam desteklerinden yararlanacak sektörlerin kapsamı genişliyor.

Yeni paket yolda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde KOSGEB kanalıyla küçük işletmelere 75 bin liraya kadar kredi verileceğini açıklamıştı. Bu defa da yeni istihdam oluşturacak üretim sektörü başta olmak üzere, turizm ve hizmet sektörünü de kapsayacak şekilde yeni bir paket hazırlanıyor.

100 bin lira kredi desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığının üzerinde çalıştığı taslağın, bayramdan sonra açıklanması bekleniyor. Her yeni istihdam için 100 bin lira kredi desteği öngören bu imkândan, daha önce sadece imalat sektörünün yararlanacağı açıklanmıştı. Ancak, turizmciler başta olmak üzere diğer bazı sektör temsilcileri de hem Cumhurbaşkanı hem de Maliye Bakanı Lütfi Elvan’la görüşerek kredi desteği kapsamına kendilerinin de alınmasını talep etti.

Turizm ve hizmet sektörlerini kapsayacak

Edinilen bilgilere göre pandemi sebebiyle sıkıntıda olan sektörlerin başında gelen turizm ve hizmet sektörünün de destek paketi kapsamında alınması planlanıyor. Pakete göre, her yeni istihdam için Kredi Garanti Fonu’nun kefaleti ile belirlenen işletmeler istihdam başına 100 bin lira kredi kullanacak. Bu kredinin tutarı 500 bin lirayı geçmeyecek. Kredi 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli olacak. Kredi için öncelikli olarak kamu bankaları devreye sokulacak. Ancak ilgili bakanlıklar, özel bankaların da KGF aracılığıyla verilecek krediler için devreye girmesi için görüşmeler yürütüyor.

Faizini devlet karşılayacak

AK Parti’nin ekonomi kurmayları, hazırlanan destek paketi ile bilgi verirken “Kredi faizlerinin büyük bölümünü devlet üstlenecek. Her yeni istihdam için ortaya çıkan SGK primi ve işsizlik sigortası primi tutarı, kullanılacak kredinin faizinden düşülecek. Bu maliyet işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. İstihdama destek kredisi uygulamasından, imalat sanayi ve üretim sektörünün yararlanması öngörülüyordu. Ancak turizm sektörünün de talepleri var. Bu sebeple turizm ve hizmet sektörünün kapsama alınması yüksek ihtimal” diye konuştu.

(Türkiye Gazetesi)

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