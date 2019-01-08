Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda art arda müjdeli haberler verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Birileri Meclis'i çalıştırmamak için tüm güçleriyle çalışacaktır. Sizlere düşen onlara meydanın boş olmadığını göstermektir.

Oy alamadığımız seçmenleri kendilerine ulaşamadığımız vatandaşlarımız olarak görüyoruz.

Açıklamadığımız 6 il kaldı. Büyükşehirlerin bir kısmını bizzat biz açıklayacağız.

Cumada itibaren Trabzon, Kocaeli ve Sakarya'da adaylarımızı açıklayacağız.

İttifak konusunda teşkilat mensuplarımızın almış olduğumuz kararlara saygı duymasını rica ediyorum. Kimse kalkıp 'ben' diye hareket etmesin. Burada 'biz' var. Herkes buna uysun. Cumhur İttifakı inşallah 31 Mart akşamı bu yoldan zaferle çıkacaktır. Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet' benim ifademle 'illet ittifakı'na karşı zaferimizi ilan edeceğiz.

"Türk siyasetinin en önemli sorunu ana muhalefettir"

Bugün Türk siyasetinin en önemli sorunu ana muhalefettir. Daha doğrusu ana muhalefetin iktidara talip bir parti gibi değil, marjinal bir örgüt gibi davranıyor olmasıdır. Bugün CHP yönetimi cumhuriyetçilik de halkçılık da kültürümüzle de uzaktan yakından ilgisi olmayan bir zihniyetin eline geçmiştir. Bu zat sorsanız demokratlığı kimseye bırakmaz. Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğunda oturduğu 9 yılda 9 seçim kaybetmesine rağmen oraya çivilenmiş gibi yerinden kıpırdamaz.

"Cesaret edemedi, edemez"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya cesaret edemedi, edemez. Buna karşılık hakarete, yalana gelince aslan kesilir. Can çıkmadan huy çıkmaz. Sıkıntının asıl kaynağı partinin başındaki zattır. Ön tekerlek nereye giderse arkadakiler de oraya gidermiş.

Türkiye'de milletin hayrına yapılan hangi iş varsa CHP karşısında yer almıştır. Biz yurtta sulhü sloganla değil savunma sanayiini güçlendirerek sağlayacağımızı biliyoruz. Keban Barajı gündeme geldiğinde CHP zihniyeti engellemeye çalıştı

Varlık sebebi yeni adımları engellemeye çalışmak olan parti ile karşı karşıyayız.

Deniz Çakır tepkisi

Bu ülkenin başı örtülü genç kızlarına Suudi Arabistan'a gidin demek faşistliğin dik alasıdır. Neymiş adı da sanatçıymış... İnsanların yaşam biçimi ile uğraşan CHP zihniyetidir. AK Parti yaşam çeşitlerini garanti altına alan bir siyasi zihniyettir.

Peş peşe müjdeleri açıkladı

Bir müjdeyi daha milletimizle paylaşıyorum. Ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaşımız hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun, ister 24 ay ister 60 ay vade ile Ziraat Bankası’ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak. Kredi kartı ödeme borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımız mevcut borçlarını ödeyebilmekte kolaylık sağlıyoruz. Ziraat Bankası kredi kartı borçları vatandaşlarımız tek çatı altında borcunu kapatacak.

Halkbank 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak.

İş dünyasına müjde

Sigorta teklifi prim uygulaması kapsamında 500 ve üzeri işçi çalıştıran işletmelerin 3 puandan 5 puana çıkartıyoruz.

Bolton'un skandal açıklamalarına tepki

Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı kabullenmemiz, yutmamız mümkün değil. Hiçbir zaman PKK/YPG benim kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Hangi milletten olursa olsun eğer terörist ise gereğini yaparız, hakkından geliriz.

Trump'a terör örgütü ile yürüttükleri ortaklıktan duyduğumuz memnuniyetsizliği açık bir dille

Teröristten başkan hangi kürt öldürüldü. 200 bin kürt kardeşlerimizi kim barındırdı. Bunu görmeyeceksin, 'kürtleri öldürmek' diyeceksin.

Harekat için hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Çok yakında Suriye topraklarında bu terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz. Başka teröristler de olsa onlarında hakkından gelmek boynumuzun borcudur. Teröristleri öldürmek için ne gerekiyorsa yaparız. Geçmişte aynısını yaptık bundan sonra da yapacağız.

Ayrıntılar gelecek....