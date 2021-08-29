Erdoğan muhalefetin 'IMF' iddialarına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası basın mensuplara muhalefetin 'IMF' iddiaları ile ilgili konuştu. Erdoğan açıklamasında, "Muhalefetin zaten bütün işi bu… Bu, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynak. Bununla beraber rezerv miktarımız Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak. Fazlası olacak, azı olmayacak. Tabi muhalefetin hesapları daha farklıydı, bunlar çok daha düşük rakamlar planlıyorlardı, bunların hesapları tutmadı. Şimdi 115 milyar doların üzerine çıkacak olması bunlara dert oldu. Bu dert bunları geriyor. Öyle de olsa böyle de olsa inşallah biz 115 milyar doların üzerine böylece çıkmış olacağız." dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında IMF SDR tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, IMF'in 23 Ağustos 2021'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar dolarlık SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağladığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla, ABD'ye 112,9 milyar dolar, Almanya’ya 36 milyar dolar, Güney Afrika’ya 4,15 milyar dolar tutarında rezerv imkanı sağlanmıştır. Türkiye'ye ise IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar dolar tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. SDR tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte, Bakanlığımızın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdindeki hesaplarında takip edilecektir.