Erdoğan Miçotakis'i açık açık uyardı: Yanlış yaparsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin

Türkiye’nin en büyük lise kampüsü olan Esenyurt Eğitim Kampüsü’nün temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandıran provokatif eylemlerde bulunan Yunanistan'ı uyardı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e haddini bildiren ifadeler kullanan Erdoğan şunları söyledi:

Kavga ve kriz iklimine sürüklenmeye izin veremeyiz. Meydanı milletimizin gurur kaynağı olan savunma sanayi, göreve geldiğimizde yüzde 20 yerliydi, şimdi yüzde 80. Bu çalışarak oldu, yatarak olmadı. Şimdi dünyanın değişik yerlerine İHA'larımız SİHA'larımız, Akıncılarımız gidiyor. Daha neler neler gidecek. Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş böyle demiş. Tayfun diye füze Türkiye üretti. Bu Atina'yı vurursa ne olacak. Bizim öyle bir derdimiz yok siz akıllı olun.

Adaları silahlandırırsanız eli kolu bağlı mı duracağız. Miçotakis şunun iyi bil, bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Akıllı uslu durursan senle işimiz yok. Nice ihanete rağmen sabırla, azimle bugünlere getirdiğimiz stratejik projelerimizi, eserlerimizi 3-5 muhterisin keyfine teslim edemeyiz. Küresel ölçekte kartların yeniden karıldığı dönemde ülkemizin önüne Türkiye Yüzyılı'yla projemizi sunacağız..