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Erdoğan, MGK öncesi Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi yaptı.

17 Nisan 2018 Salı 16:03
Erdoğan, MGK öncesi Ruhani ile görüştü

Yapılan telefon görüşmesinde, Suriye’deki son durumun yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.

Kimyasal silahların kullanımı hususunda Türkiye’nin tavrının öteden beri net olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda gerilimin tırmanmasına mahal vermemenin ve olayları kendi bağlamında değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

İki lider, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve krize kalıcı siyasi çözüm bulunması için Türkiye, İran ve Rusya’nın Astana süreci çerçevesinde ortak çaba harcamaya devam etmelerinin önemine işaret etti. Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek güçlenmesinden duyulan memnuniyetin de dile getirildiği kaydedildi. 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 16:03
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