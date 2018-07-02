0553 313 94 23

Erdoğan, Mevlüt Bengi'nin ailesiyle konuştu: Hesap soracağız!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristlerce katledilen Mevlüt Bengi'nin ailesini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştürdü. Aileye başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim cennetinde buluştursun inşallah. Hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz" dedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:28
Erdoğan, Mevlüt Bengi'nin ailesiyle konuştu: Hesap soracağız!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, KOM Daire Başkanı Resul Holoğlu ile birlikte Bengi'nin Çiftlik köyü Türkmen mezrasındaki ailesini ziyaret etti.

Köyün girişine helikopterle gelen Bakan Soylu, beraberindekilerle Bengi'nin evine kadar yürüdü.

Burada çocuklara hediye veren Soylu, Mevlüt Bengi'nin evinin önünde abisi Musa, oğlu Mehmet, eniştesi İbrahim Demir tarafından karşılandı.

Eve geçen Soylu, Bengi'nin eşi Fezile, annesi Hanım ve 8'i kız 11 çocuğuyla bir araya geldi.

BAKAN SOYLU, AİLEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜRDÜ

Aileye taziyelerini ileten Bakan Soylu, ardından aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Erdoğan, Bengi'nin ailesine başsağlığı dileyerek, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Rabbim cennetinde buluştursun inşallah. Hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz. Ben de inşallah ilk fırsatta, şu yemin merasiminden sonra sizleri Süleyman Bey gibi ziyaret edeceğim." ifadesini kullandı.

ANNESİ TÜRKÇE BİLMİYORDU, TORUNU TERCÜME ETTİ

Katledilen Bengi'nin annesi Hanım Bengi'nin Türkçe bilmemesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini torunu Ceylan Bengi tercüme etti.

Bengi'nin annesi Erdoğan'a, "Siz bize yardımcı olun, intikamımızı alsınlar. 11 çocuğumla ortada kaldık. Çocuklarımın hepsi küçük, bize sahip çıkın." dedi.

Erdoğan da "İnşallah, yavrularımızın hepsine başsağlığı diliyorum, bütün aileye başsağlığı diliyorum, Allah sabrınızı artırsın." karşılığını verdi.

Erdoğan daha sonra Soylu’dan aile hakkında bilgi aldı.

'KANI YERDE KALMAYACAK'

Görüşme sonrası aileyi sabır dileyen Bakan Soylu, "Allah sabır versin. Allah cennette kavuştursun. Allah kötü düşünenlere fırsat vermesin, duamız odur." dedi.

Eşi Fezile Bengi'nin çocuklarının durumunu anlatması üzerine Soylu, "Senin çocukların artık milletin çocukları. Sen hiç merak etme. Cumhurbaşkanımız da aynısı söylüyor. Sen hem anne hem de baba olacaksın. Bu çocukların gözü arkada kalmayacak. Biz de seninle beraberiz. Sen rahat ol ve hem anne hem de baba ol." ifadesini kullandı.

Ziyaret sonunda Bengi'nin eşine Türk Bayrağı ve Kuranı Kerim veren Bakan Soylu, ardından Doğubayazıt ilçe merkezine karayolu ile geçti.

Soylu, Doğubayazıt Kaymakamlığında şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı toplantıya katıldı.

Buradaki programın ardından Bakan Soylu,1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından helikopterle havaalanına gitti.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:28
  1. Ağrı
  2. Mevlüt Bengi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den Akşener iddialarına cevap
    1. AK Parti'den Akşener iddialarına cevap
    2. Kayseri lise 2018 taban puanları
    3. 'Örümcek Adam' Fransız itfaiyesinde..
    4. Belediye başkanı müjdeyi verdi! Bir..
    5. Sivilceli ciltler nasıl beslenmelidir?
    6. Doğum sonrasında adet dönemi ne zaman..
    7. Beşiktaş bombayı patlattı! Golcü..
    8. AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası
    9. İran'tan tuhaf çıkış: Bulutlarımızı..
    10. İstanbul lise taban puanları 2018..
    11. Ankara liseleri taban puanları..
    12. FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza..
    13. Cenaze töreninin provası yapıldı!
    14. Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?
    15. Yağışlar ayçiçeği üreticisini sevindirdi
    16. Bu besinler iştah açıyor!
    17. MTV temmuz ödemesi nereye ve nasıl..
    18. Şenol Güneş'ten yıldız futbolcuya sert..
    19. MTV 2. Taksit ödemeleri ne zaman?..
    20. Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu!
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!