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Erdoğan mazlumların sesi Türkiye adaletin sembolü

BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında egemen güçlere meydan okuyarak “dünya 5’ten büyüktür” diyen, BM’nin yapısı ve işleyişinde reforma gidilmesi çağrısını yineleyerek BM’nin zulmün değil adaletin merkezi olması gerektiğini söyleyen, zulme uğrayan milletlerin feryatlarını kürsüden haykıran Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha mazlumların umudu oldu.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:07
Erdoğan mazlumların sesi Türkiye adaletin sembolü

BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında egemen güçlere meydan okuyarak “dünya 5’ten büyüktür” diyen, BM’nin yapısı ve işleyişinde reforma gidilmesi çağrısını yineleyerek BM’nin zulmün değil adaletin merkezi olması gerektiğini söyleyen, zulme uğrayan milletlerin feryatlarını kürsüden haykıran Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha mazlumların umudu oldu. Uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhametin, vicdanın, umudun, hukukun, hakkaniyetin sesi olduğunu ifade ederek Türkiye’nin adalet konusunda sembol ülke haline geldiğini ifade ettiler.

PROF. ÇİÇEK: BİR KEZ DAHA UMUT OLDU

Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi (YTSAM) Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Çiçek: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’deki konuşması dünyada ezilen insanlar için bir kez daha umut olmuştur. BM bugün 5 emperyalist ülkenin borusunun öttüğü bir kurum haline gelmiştir. Zaten gerek İslam dünyasındaki gerekse diğer coğrafyalardaki sorunların temel kaynağı bu 5 ülkedir. Temel sorunların kaynağını teşkil eden bu ülkeler yüzünden sorunlar da çözülemiyor. Dünya 6’ten büyüktür sözü bir gün mutlaka genel kabul görecektir.”

BAĞIŞ: GÖZLERİNE BAKARAK SÖYLEDİ

Eski Devlet Bakanı Egemen Bağış: “Türkiye’nin hem döviz hem terör kıskacına alınmak istendiği bir süreçte bile Cumhurbaşkanımız tüm dünya liderlerinin gözü önünde ‘BM zulmün değil adaletin merkezi olmalıdır’demesi tarihi bir önem taşımaktadır. Gerçekleri konjonktürler değiştirmez. BM’nin insanlığın ortak parlamentosu olması için reform çağrısında bulunan, dünya 5’ten büyüktür diye haykıran, sosyal eşitlik hususlarında BM’nin adım atması gerektiğini vurgulayan, çoğunluğu bağlayan kararların küçük bir azınlık tarafından alınmasını eleştiren lider, dünya lideridir.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 12:07
  1. BM Genel Kurulu
  2. Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi
  3. Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Çiçek
  4. Eski Devlet Bakanı Egemen Bağış

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