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Erdoğan: Maduro'dan talep ettim uygun buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terör örgütü FETÖ bünyesinde Venezuela'da faaliyet gösteren 2 okulun kapatılarak Maarif Vakfına devredildiğini bildirdi.

04 Aralık 2018 Salı 06:28
Erdoğan: Maduro'dan talep ettim uygun buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

İlişkilerimizi her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Bugünkü ziyaretimle artık yeni bir safhaya geçtiğimize inanıyorum.

Venezuela'yı Latin Amerika'ya açılım politikamızda önemli buluyoruz.

Ticari ve ekonomik faaliyetlerimiz büyük bir gelişme gösteriyor.

İlişkilerimizi kazan-kazan ilkesi üzerine inşaa ettik.

2017'de 154 milyon dolar olan ticari hacmimiz 2018'de 1 milyar doları aşmış vaziyette. Ekonomilerimiz birbiriyle yarışmıyor, tam tersine bir birini tamamlıyor.

Türkiye-Venezuela arasındaki beşeri ve ticari münasebetlerin daha da güçleneceğine inanıyorum.

'Caracas'ta cami için yer talebi'

Caracas'ta bir cami inşaatı için yer talebinde bulundum. Sayın Maduro da bunu uygun buldu.

Venezuela, Filistin Davası'nın en önemli destekçileri arasındadır. Venezuela'nın bu asil tavrın belli çevreleri rahatsız ettiğini biliyorum.

Venezuela'nın en yüksek şeref nişanının şahsıma verilmiş olmasını çok önemli buluyorum

"Biz kiminle dostluk kuracağımızı, kiminle ticari ilişkilerde bulunacağımızı bir yerlerden izin alarak mı yapacağız? Eğer biz bağımsız bir ülkeysek, halkının iradesiyle hareket eden bir ülkeysek... Benim nüfusum 81 milyon, halkımın iradesiyle iş başına gelmişiz, biz birilerinden icazet, izin alarak faaliyette bulunmadık bugüne kadar, bundan sonra da bulunmayız. Bizim izin alacağımız tek merci vardır, o da halkımızdır.

2 FETÖ okulu kapatılarak maarif vakfına devredildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü FETÖ bünyesinde Venezuela'da faaliyet gösteren 2 okulun kapatılarak Maarif Vakfına devredildiğini bildirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da açıklamalarda bulundu.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 06:28
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