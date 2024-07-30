Erdoğan korkusu İsrail manşetlerinde! 'Osmanlı'yı canlandırıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik söylemlerinin ardından İsrail basınını korku sardı. Israel Hayom gazetesi, Türk ordusunun oyunun kurallarını değiştiren olduğunu betimleyerek 'Erdoğan'ın drone ordusu!' başlıklı haberi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de yaptığı İsrail'e yönelik açıklamalar, İsrail basınında büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde yaptığı konuşmada "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" ifadelerini kullanması, İsrail basınında büyük yankı uyandırdı.

İşte İsrail medyasının gözünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri...

Dünyada sekizinci sırada olan Türk ordusunun birçok temel göstergede 17'inci sıradaki İsrail ordusundan üstün olduğunu betimleyen Globes, İsrail'in sadece F-35 savaş uçaklarına sahip olmasıyla hava kuvvetlerinde bir adım önde olduğuna vurgu yaptı.

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ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK ORDUSUNUN BAŞKOMUTANI

Israel Hayom gazetesi 'Erdoğan Orta Doğu'daki çatışmalara böyle müdahale ediyor' başlığını attığı haberde, İsrail'i işgalle tehdit eden Türk liderin kendine güveninin arttığı yorumunu yaptı.

'ERDOĞAN'ıN DRONE ORDUSU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini 'Alışlamadık bir açıklama' olarak nitelendiren gazete, Erdoğan'ın Orta Doğu'nun en büyük ordularından birinin başkomutanı olduğunu dile getirdi.

Hayom gazetesine göre Türk ordusunun özellikle günümüzde en fazla öne çıkan unsuru oyunun kurallarını değiştiren silah 'Erdoğan'ın 'drone ordusu.' Türklerin silahlı insansız hava araçlarını Suriye'deki savaşta kullandığını, Libya'da ise General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Türklerin yardımıyla gelişmiş drone saldırılarına uğradığını aktardı. 'Ukrayna'dan Etiyopya'ya' ara başlığı kullanılan haberde Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın şirketi Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı 'amiral gemisi' olarak nitelendi ve Bayraktar TB2'nin Ukrayna'dan Etiyopya'ya dünyanın dört bir yanındaki çatışmalarda Ankara'nın parmak izi haline geldiği vurgulandı.