  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan konuştu, Avrupa tutuştu! Bakın ne yaptılar
Gündem

Erdoğan konuştu, Avrupa tutuştu! Bakın ne yaptılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye, Avrupa’nın mülteci ambarı değil" sözleri sonrası iyice tutuşan Avrupa, kesenin ağzını açtı. Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi, Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon avro desteği onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 17:17:00 -
Erdoğan konuştu, Avrupa tutuştu! Bakın ne yaptılar

 

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye, Avrupa’nın mülteci ambarı değil" sözleri sonrası iyice tutuşan Avrupa, kesenin ağzını açtı. Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Komitesi, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programa yaklaşık 150 milyon avro ek kaynak sağlanmasına onay verdi. AP Bütçe Kontrol Komitesi, Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 bütçesinde değişikliğe giderek Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilave insani destek sağlanmasının 29 "evet" oyuyla kabul edildiğini açıkladı. Türkiye'nin yaklaşık 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu bütçe değişikliğinin savunmasız kişilere insani yardımın devamını amaçladığı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu değişiklikle sağlanacak 150 milyon avroluk kaynağın Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programını kapsamındaki nakit desteğini finanse edeceği belirtildi. Bütçe değişikliğinin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu'nda da onaylanması gerekiyor.

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Bu olmazsa dolar mutlaka düşecek
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Bu olmazsa dolar mutlaka düşecek

Geçtiğimiz günlerde 'dolar paraşütsüz düşecek' diyen Ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası çarpıcı değerlendir..
Gates’ten korona ölümleri ile ilgili çarpıcı iddia
Gündem

Gates’ten korona ölümleri ile ilgili çarpıcı iddia

Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates, koronavirüse bağlı sebeplerle meydana gelen ölümlerle ilgili çok net bir açıklama yaptı. Gates, koron..
Mısırlı gazeteciden Ermenistan'ı dumura uğratacak bomba soru!
Dünya

Mısırlı gazeteciden Ermenistan'ı dumura uğratacak bomba soru!

Mısırlı gazeteci Ermenistan’a neden hiç bir Türk yaşamadığı sorusunun cevabını verdiği çarpıcı bir video yayınladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay