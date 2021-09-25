Erdoğan: Kimsenin yalnız hissetmeyeceği bir sistem kurduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Darülaceze tesislerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin en yaygın sosyal destek projelerini hayata geçirdik. Kimsenin kendini yalnız hissetmeyeceği bir sistem kurduk." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin en yaygın sosyal destek projelerini hayata geçirdik. Kimsenin kendini yalnız hissetmeyeceği bir sistem kurduk.

40 farklı ilde 67 bine yakın yaşlımıza evde bakım ve psikolojik bakım desteği hizmeti veriyoruz. Hayatlarını engelli bakımlarına adayan bireyleri de unutmadık.

Evde bakım uygulaması ile ülke genelinde 536 bine yakın engellimize aylık ortalama bin 798 lira destek bakımı veriyoruz. Engellilerin kamudaki istihdamı 60 bini aştı.

18 binin üzerinde çocuğumuz evlat edindirme ile aileye kavuştu. Kadına yönelik şiddetle mücadele için kurduğumuz konuk evlerine 285 bine yakın kadına hizmet verdik.

Bizim kuşağımız 1960 darbesinde çocuktu ama darbenin yol açtığı acıların etkisini o çocuk halimizde bile hissediyorduk. Türkiye'nin karanlık dönemlerinden biri olan 1970 de gençlik dönemlerine denk geldi. Darbe taşlarının nasıl adım adım döşendiğini bizzat gördük. 1980 darbesi böyle bir dönemin ardından ülkemizin saf dışı edildiği bir felaketti. Milletimiz istiklaline sahip çıkma iradesini ortaya koymuştur.

'Hayatınız yalan'

Yurt kapasitesini tırmandıran bir iktidarız. İlgisiz kişileri bankların üzerine yatırarak 'yurt yoktur' yalanını söylüyorsunuz. Hayatınız yalan.