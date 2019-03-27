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Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener... Belli oldu!

31 Mart yerel seçimlerinde, parti liderlerinin ve adayların oy kullanacakları şehirler belli oldu.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:06
Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener... Belli oldu!

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi'nde, liderlerin oy kullancakları yerler belli oldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul'da kullanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra akşam saatlerinde Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önceki seçimlerde olduğu gibi oyunu yine Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda verecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda sandığa gidecek. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin seçim sonuçlarını Parti Genel Merkezlerinden takip etmesi bekleniyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'nda oy verecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara Çankaya Lisesi'nde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Ankara Keçiören'deki Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak.

Adayların oy kullancakları yerler

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'da İstanbul'da sandık başına gidecek.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ise Yenimahalle'de Sofuoğlu İlkokulu'nda oy kullanacak. Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ta Çankaya'da Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:06
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Meral Akşener
  4. Devlet Bahçeli
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Kemal Kılıçdaroğlu
  7. liderlerin oy kullanacakları yerler

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