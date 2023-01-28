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Gündem Erdoğan kâbusları oldu
Gündem

Erdoğan kâbusları oldu

Perşembe günü 11. defa toplanan 6’lı masadan yine bir aday çıkmadı. Kendi aday krizlerini çözemeyen masanın figüranları yine çareyi milletin umudu olan Erdoğan’a sataşmakta buldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 10:08:00 -
Erdoğan kâbusları oldu

Aday belirlemek üzere 11 ayda 11’inci toplantısını yapan altılı masa, aday belirleyemeden “adayın nasıl belirleneceğini” tartıştıklarını belirterek dağılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olamayacağı iddiasını ortaya atarak dikkat dağıtmaya çalıştı.

Sabih Kanadoğlu taktikleri

akit’e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, altılı masanın aday belirleme konusundaki başarısızlığını örtbas edebilmek için Erdoğan’ın adaylığı konusunu tartışmaya açmaya çalıştığını belirterek, şunları dile getirdi: “Altılı masanın 11 ayda 11. toplantısı! Sonuç; yine sıfır! Adayda uzlaşamayınca Sayın Erdoğan’ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler. Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 2’inci dönem için aday olduğunu, adaylık önünde hiçbir engel olmadığını defalarca anlattık. Eğer Sayın Erdoğan 2028’de aday olmak isterse o zaman Meclis kararına ihtiyaç var. Bugün asla. Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil. Bırakın bunları, ihtiyaçsa Yüksek Seçim Kurulu tartışsın, siz adayınızı çıkarın karşımıza!”

Birinci dönemi tamamladı

Siyaset Bilimci, SAD Araştırma Şirketi Başkanı Sadullah Özcan da, şunları söyledi: “Altılı masanın iddiası, aynı zamanda Sayın Erdoğan’ın adaylığını tescilleyen bir açıklama olmuştur. İster eski Anayasaya göre olsun, ister Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre olsun Erdoğan birinci dönemini daha tamamlamamıştır. Çünkü 24 Haziran 2018’de yapılan seçim, o dönemin erken seçimidir. Fakat Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak değil, meclis yetkisini kullanarak erken seçim kararı almıştır. Bu nedenle de Erdoğan ister önceki anayasanın hükmüne göre, ister Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği hükme göre olsun, birinci dönem Cumhurbaşkanlığı görevini daha tamamlamamıştır. Bu nedenle şimdi kendisi seçim kararı alsa dahi, birinci dönemini ancak tamamlayacaktır. Bu nedenle de ikinci dönem adaylık hakkı her halükarda vardır. İki yönden de vardır: İster eski anayasaya göre, isterse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre, eğer seçilirse, ikinci dönemine başlayacaktır. ”

Masa neyi iddia ediyor?

Altılı masanın son toplantısında yapılana açıklamada ise şu iddialar ifade edildi: “Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı’nın, Anayasa’ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa’yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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