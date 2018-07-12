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Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Brüksel’de İtalya Başbakanı Conte ile bir araya geldi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:00
Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

Belçika’nın başkenti BrükselNATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Dün başlayan zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştiren Erdoğan, bugün de İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınıyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 12:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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