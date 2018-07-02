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Erdoğan istedi! 71 il mercek altında

AK Parti, 24 Haziran’da oy kaybının yaşandığı 71 ili mercek altına alıyor. Detaylı bir şekilde analiz edilip, kaybın sebepleri raporlaştırılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile parti yönetimine sunulacak.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:54
Erdoğan istedi! 71 il mercek altında

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte girilen milletvekili seçiminde oylarında düşüş yaşadığı 71 ili mercek altına almaya hazırlanıyor. Oy düşüşü yaşanan iller tek tek çıkartıldı, 2015 seçimlerine ve önceki seçimlere göre ne kadar kayıp olduğu analizleri ortaya kondu. Seçim İşleri Başkanlığı’nın yaptığı çalışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte tüm parti yönetiminin değerlendirmesine sunuldu. Bundan sonraki süreçte tüm illerden, oy düşüşüne yol açan sebeplerle ilgili raporlar istenecek. 

REKOR KIRIKKALE’DE

AK Parti’de yapılan seçim sonuç analizlerinde oy artışı gösteren 10 il ile birlikte oy kaybının yaşandığı tüm iller sıralandı. Oy azalışı görülen 71 ile ilişkin tüm veriler tek tek ortaya kondu. Hem Milletvekili seçimleri, hem de Cumhurbaşkanlığı oy oranları ayrı ayrı kıyaslandı. Milletvekili seçimlerinde 2015 seçimleri ve 16 Nisan referandumuna göre de oy oranları kıyaslaması yapıldı. 2015 seçimlerine göre yapılan kıyaslamada, en çok oy düşüşünün yaşandığı il yüzde 18’lik kayıpla Kırıkkale oldu. 

6 İLDE YÜZDE 14 DÜŞÜŞ

Krıkkale’nin ardından Bayburt, yüzde 15 düşüşle ikinci sırada gelirken, bunu, yüzde 14’lük düşüş yaşayan Kilis, Ordu, Düzce, Kayseri, Konya, Aksaray izledi. Yüzde 13’lük düşüş gösteren Sivas, Malatya, Adıyaman ve Niğde de mercek altına alınacak iller arasında ön sıralarda yer aldı.

İSTANBUL KAYBI YÜZDE 6

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki oy oranlarındaki düşüşün yüzde 10’un altında kaldığı görüldü. İstanbul’un her üç bölgesinde de oy düşüşü yüzde 6 oranında olurken, Ankara’da 2. Bölge, yüzde 10 ile en fazla düşüş gösteren bölge oldu. Ankara 1. .bölgedeki düşüş oranı yüzde 6.6, 3. Bölgede ise yüzde 9.6 oldu. İzmir’de de her iki bölgede de yüzde 3’lük düşüş yaşayan AK Parti, Bursa’da yüzde 7-8 oranında düşüş gördü.

ARTIŞ GÜNEYDOĞU’DAN

AK Parti’nin oy artışı yaşadığı illerin yoğun olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinden olması da dikkat çekti. Batı bölgelerinden sadece Edirne’de oylarını2015 seçimlerine göre yüzde 0.2 arttıran AK Parti, Kars, Ağrı, Van, Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Mardin’de oylarını arttırdı. En yüksek oy artışı da yüzde 5.3 ile Hakkari’de oldu.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:54
  1. Düzce
  2. Kilis
  3. Şırnak
  4. Kırıkkale
  5. Bayburt
  6. Aksaray
  7. Van
  8. Tunceli
  9. Sivas
  10. Siirt
  11. Ordu
  12. Niğde
  13. Mardin
  14. Malatya
  15. Konya
  16. Kayseri
  17. Kars
  18. İzmir
  19. İstanbul
  20. Hakkari
  21. Edirne
  22. Bursa
  23. Bitlis
  24. Ankara
  25. Ağrı
  26. Adıyaman
  27. AK PARTİ
  28. oy
  29. 24 Haziran
  30. seçim

YORUM YAZ

  • Yüksel Yüksel 5 sa önce
    Akp nin içindeki chp liler ve fetöcü ler taşeron yasası çıkınca hep kendi yakınlarını kadroya aldılar sorsan akp liler kadroya alındı derler 3 günlük elemanı kadroya aldılar 2 yıl çalışmış olan insanı kadroya almadılar
  • Ax111Ax1116 sa önce
    Raporu kim veya kimler hazırlayacak?!?!?!?!?! Ben olsam bir birinden bağımsız ve habersiz en az üç grup oluştururum. Ve bu da üç ayrı rapor demektir. Bilmem anlatabildim mi? Sağlıcakla kalın.
  • DürüstDürüst4 sa önce
    Syn.Başkan,minareyi çalan kılıfı çoktan hazırladı,doğruların ortaya çıkması çok vaveylaya sebep olabilir.Korkum odur ki:yavuz hırsız ev sahibini bastırır.
  • Şahmettin DÜZGÜNŞahmettin DÜZGÜN28 dk önce
    KIRIKKALE İYİ ANALİZ EDİLMELİ, TÜM BELEDİYE BAŞKANLARI VE YAKINLARININ MAL VARLIĞI ARAŞTIRILMALI3-0 DAN 1-1-1 OLMASI HESABA MİLLET VEKİLİ OLAN O DÜRZÜLERDEN SORULMALIBELEDİYE BAŞKANLIKLARI 0- 8 OLMASINNot- Dürzü Bir Millettir.
  • talibtalib5 sa önce
    Ne yapsaniz boş sıradan vatandasa sormaniz yeterli niye bu kadar kaybin sebebini size soylerler özden uzak insanlar bir yerlere geliyor samimiyet yok
  • zekizeki3 sa önce
    hayrettin hocanın tavsiyesi çok uygun ak parti uysun
  • Hasan ÇetinHasan Çetin5 sa önce
    Temayül yoklamaları sonuçlarına bakılmadan ve halkın istemediği kişileri aday gösterilirse sonuç ancak böyle çıkar.Önümüzdeki yerel seçimlerinde buna çok dikkat edilmeli.
  • Ökgeş emmiÖkgeş emmi5 sa önce
    İstanbul daki oy kaybı ve Türkiye geneli % 2 kayıpARINÇ ve OGLUNU nun gözümüzün içine soka soka milletvekili adayı yapılmasıdır.
  • Yüksel Yüksel 5 sa önce
    Akp nin içindeki chp liler ve fetöcü ler taşeron yasası çıkınca hep kendi yakınlarını kadroya aldılar sorsan akp liler kadroya alındı derler 3 günlük elemanı kadroya aldılar 2 yıl çalışmış olan insanı kadroya almadılar millet o yüzden akp ye değil Recep Tayyip Erdoğan a oy veriyor
  • Mesut AykaçMesut Aykaç6 sa önce
    Hayrettin karaman ın dünkü yazısından:Sevgili Başkan,Mümkünse her şehirden gayr-i resmi olarak beş altı iyi kişi seçin, bunları yalnızca siz bilin; bu “iyi” den maksadım “güzel ahlakı ile tanınmış, bilgili ve ehliyetli, iktidardan hiçbir beklentisi olmayan” kişilerdir. O şehrin ve çevrenin doğru bilgisini bunlardan alın. Aday seçiminden imkan tahsisine kadar önemli tasarruflarınızda teşkilattan ziyade bu kişilerin raporlarına güvenin.
  • Sinan YakutSinan Yakut3 sa önce
    Bülent arınç gibi biri oglunu milletvekili yabtırıyorsa ak parti için vah vah demenin zamanı geliyor demek.İHANETİN MUKAFATI.!
  • AHMETAHMET4 sa önce
    DenizliBelediyesi Park-Bahçeler konusunda başarılı.Büyük atılım içinde. Ancakkkk: Kaldırımlar esnaf tarafından işgal edilmiş durumda. Halk şikayetçi. 10-12 yıl önce şehir merkezi caddelerine döşenen tüm kilit taşlar çökmüş durumda. Tamir eden yok. Şehrin merkezindekieskiden kalma(Tarihi) pazar yerleri (Kaleiçi)pislik içinde. Kokudan girilmiyor. Fakat hâlâ kullanılıyor.Denizlide de oyoranı düştü.
  • konyalıkonyalı4 sa önce
    bu işin müsebbibibne sormasınlar da stk ve toplum önderlerine lütfen konya ya iyi baksınlar hele ilçelere
  • AK PARTİMİZAK PARTİMİZ5 sa önce
    DIKKATE ALINIZ OYLARIN DUSMESINDEKI EN BUYUK SEBEB IL BASKANLARININMUDURLERIN MUDUR YARDIMCILARININ BASKANLIGINI YAPMASI MILLETIN SANKI PARTILI VE YA VATANSAS OLARAK GORMEMESI MILLETI YOK SAYMASIDIR BU PARTI BIZIM PARTIMIZ MUDURLERIN MUDUR YARDIMCILARININ DEGIL GECE GUNDUZ BEN CALISIYORUM SEN MENFAAT UGRUNA BIZLERI YOK SAYAR YANIMIZDA DURMAZ BIZLERI KOLLAMAZSAN SONU NE YAZIKKI BOYLE OLUR
  • a.hamita.hamit6 sa önce
    Tüm illerden rapor istenecekmiş, kimden istenecek bu raporlar? Hataya sebep olup oy düşüşünün sorumlularından. Onlar ne diyecekler bu konuda? Bir sürü eften püfden uyduruk sebeplerle dolu raporlar genel merkezin elinde toplanacak. Okusun uyusunlar bol bol....
  • azizaziz5 sa önce
    reisi kandırmasınlar...Ax111 e katılıyorum
  • emre kadir özçelikemre kadir özçelik5 sa önce
    çıkarılan kanunlardaki adaletsizliği de görür inşallah cumhurbaşkanı en büyük neden çıkarılan adaletsiz kanunlar
  • ihsihs6 sa önce
    Gerçekleri görmek için alleme-i cihan olmaya gerek yok. Halkın istemediği kişiler ısrarla aday gösterilmeye devam edilirse daha çoook oy kaybedilir.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc5 sa önce
    Ilk önce mutfak dan baslanmasi lazim. Kimler MV adaylarini eleiyor,? o guruplardan baslanmasi lazim. Her sey Milletden kaynakli degildir.
  • kemalkemal5 sa önce
    oy kaybının ana sebebi olması gereken yerde olan ve bunu hakeden mhp ye "yüzleri yerde kalmasın, sağ ın yanında kaybeden değil kazanan olsun diye verilen 7-8 puanlık ak-parti oylarıdır..mhp böyle olduğu müddetçe oylarımız onlara helaldir...
  • yaşaryaşar5 sa önce
    Bu raporu hazırlayacak adamlar adil öksüzü arayan ekibin başı gibi olursa... Memlekette öyle adamlar varki hangi parti iktidarsa adam onun yanında. Şahsi menfaati için çalışan il ilçe yöneticileri özenle seçilmiyor reisin davasından uzak adamlar bakmışsın gençlik kollarında yada il yöneticiliği yapıyor. Namaz kılmayan adamı yöniticilik veriyorsunuz. Kuran bilmeyen adam reisin davasını savunamaz Resullahı bilmeyen adam reisin davasını savunamaz. İtikadı bozuk adamlar yerel yönetici olmaya devam ederse aha bu kadar. ALLAH tan yardım beklemek komik olur. Yarın dahada kötü olur
  • hsyn2802hsyn280241 dk önce
    Görünen köy kılavuz istemez. Adalet ve Kalkınma Partisi, zenginlere ve yandaşlara adalet ve kalkınma, fakir halka zulüm partisi, benim yaşadığım yerde akp belediyesi bunu yapıyor. C18 diye yasa ile milletin arazisine el koyuyorlar hizmet zoraki. Tanıdığın varsa işin görülüyor. trabzon c18 diye aratın internette bakın ne çıkıyor.
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