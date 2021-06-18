Erdoğan imzalamıştı! Doğu Perinçek: Atlantik sistemine meydan okumadır

Şuşa ziyaretinden sonra yayımlanan beyannemeyi değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Bu beyanname Atlantik sistemine meydan okuyan bir beyannamedir. Bu beyannemede “Kafkasya Barışı” kurulmaktadır.” dedi.

Perinçek, Beyannamenin ABD’nin dayatmalarına ve hegemonyacılığına karşı son derece pratik ortak öneriler getirdiğini dile getirdi.

ABD’nin müdahalesine karşı birliğimiz sağlanacak

Beyannamedeki 6’lı platform vurgusunun önemine dikkat çeken Perinçek, “En önemlisi Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Putin ve Aliyev’in daha önce ortaklaşa sundukları 6’lı platformun burada bir kez daha belirtilmesidir. Bilindiği gibi Türkiye, Rusya, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve kabul ederse Ermenistan bu 6’lı platformu oluşturalım diyor. 6’lı platform demek, ABD’nin bölgemize müdahalesine karşı bölge ülkelerinin birliğini sağlamak. Biz Vatan Partisi olarak bu altılı platformun daha da genişleyeceğini ve Batı Asya ülkelerini hatta Asya ülkelerini de kucaklayan bir hacim kazanacağını şimdiden görebiliyoruz.” dedi.

KKTC ve Abhazya’da katılsın 8’li platform oluşturulsun

6’lı platforma KKTC ve Abhazya Cumhuriyeti’ni de katarak oluşturulacak 8’li platform önerisinde bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı, “Öncelikle Abhazya Cumhuriyeti’ni ve KKTC’yi de 6’lı platforma katarak sekizli bir platform haline getirilmesini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ‘e öneriyoruz. KKTC ve Abhazya’nın bu platforma katılması ABD’ye karşı çok kuvvetli bir meydan okumadır. Bu platformun hem Doğu Akdeniz’de hem de Karadeniz’de daha sağlam bir beraberliğe kavuşması anlamına gelecektir.” ifadelerini kullandı.

Beyannamenin bütün bölge ülkelerini ve bölge halklarını kucakladığını söyleyen Perinçek, “Kutlu olsun diyoruz ve bu beyannemenin diğer ülkeler tarafından da benimsenmesini ve geliştirilmesini bekliyoruz. Yeni bir çağa girdik. Asya çağına girdik. Asya çağında, Kafkas ülkeleri ve Batı Asya ülkeleri son derece etkin konumlarda olacaklardır. Bunun ilk adımlarını atıyoruz." diye konuştu.