Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç görevden alındı.13 Nisan 2019 Cumartesi 08:54
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç'un görevden alınmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atama kararına göre görevden alındı
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevinden alındı.
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