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Siyaset Erdoğan imzaladı! Dost ve müttefik devletlere yapılacak yardım miktarı limiti 40 milyon TL'ye çıkarıldı
Siyaset

Erdoğan imzaladı! Dost ve müttefik devletlere yapılacak yardım miktarı limiti 40 milyon TL'ye çıkarıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Dost ve müttefik devletlere anlaşma akti olmadan verilecek parasal yardım limiti 40 milyon TL’ye yükseltildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 09:09:00 - 2020-08-27 09:10:02
Erdoğan imzaladı! Dost ve müttefik devletlere yapılacak yardım miktarı limiti 40 milyon TL'ye çıkarıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre dost ve müttefik olan devletlere anlaşma akdedilmesi yapılmadan verilebilecek mal ve hizmet hibesi ya da mübadelesi şeklinde verilecek parasal yardım limiti 40 milyon TL’ye çıkarıldı.

Söz konusu limit, 25 Aralık 2019'da Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ‘Cumhurbaşkanı kararıyla’ 20 milyon TL’ye çıkarılmıştı.

İşte Resmi Gazete’de yayımlanan o karar;

Karar Sayısı: 2877

30/511985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun kapsamında 2020 yılında anlaşma akdedilmeksizin verilebilecek mal veya hizmetlerin parasal limiti ile cinsinin belirlenmesine ilişkin Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

26 Ağustos 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

26,08 /2020 TARIHLI VE I877 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun kapsamında 2020 yılında anlaşma akdedilmeksizin verilebilecek mal veya hizmetlerin parasal limiti ile cinsinin belirlenmesine ilişkin 24/12/2019 tarihli ve 1903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan "20 milyon Terk Lirası" ibaresi "40 milyon Türk Lirası" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

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