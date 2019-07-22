0553 313 94 23

Erdoğan imzaladı! 6 isim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Tarım ve Orman Bakanlığında görevli 6 müdür ve genel müdür yardımcısı görevden alındı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:46
Erdoğan imzaladı! 6 isim görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, bakanlığın 7. Bölge Müdürü Etem Boz, Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Bekir Kılıç ile Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevinden alındı.

Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Şahin, Mehmet Zeki Temur ve Zekeriya Mete de görevden alınan diğer isimler oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:46
  1. Şırnak
  2. Tekirdağ
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Tehdit artarsa harekatı başlatırız"
    1. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Tehdit..
    2. Bakan Çavuşoğlu,"ABD’den Münbiç yol..
    3. Muğla'da yangın
    4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    5. Uyku bozukluğu depresyona yol..
    6. Çılgın aşık dehşeti
    7. TEM otoyoluna çıkanları bu manzara..
    8. Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor!..
    9. Malatya'da Avrupa kupası heyecanı..
    10. Borsa 18 haftanın en yüksek kapanışını..
    11. Miçotakis de ikili oynuyor
    12. Bingöl’de 8 terörist etkisiz hale..
    13. Suudi Bakan Cubeyr: “İran’ın tavrı..
    14. Muş'taki trafik kazası
    15. Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 6..
    16. Futbol dünyası şokta! Yedek..
    17. İHH ve BM’den İdlib’e yeni kamp
    18. ANALİZ - Kuşak-Yol projesi..
    19. Gençlerbirliği ligde ses getirmek..
    20. Buğdayın atası olarak bilinen siyez..
    21. Konya’da kafe uygulamasında 10 tane..
    22. Zorlu Enerji’ye Horizon 2020’de yeni..
    23. Erdoğan imzaladı! 6 isim görevden alındı
    24. Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri..
    25. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Geri..
    26. Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1..
    27. MİSİAD, Mersin’deki istihdam artışına..
    28. Şeker hastalığına bağlı kapanan gözü..
    29. Bakan duyurdu! Bayram için YHT'lere ek..
    30. Palandöken: “Devlet esnafla rekabet..
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..