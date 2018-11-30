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Erdoğan ile Trump ayaküstü görüştü

Arjantin'deki G-20 Liderler Zirvesi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ayaküstü bir süre görüştü.

30 Kasım 2018 Cuma 19:38
Erdoğan ile Trump ayaküstü görüştü

Arjantin'de G-20 Liderler Zirvesi başladı Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki temaslarına başladı. 

Erdoğan'ı Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri karşıladı

G20 Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, toplantı başlamadan önce Costa Salguero Fuar Alan'ında liderleri tokalaşarak karşıladı. 

Erdoğan, G20 aile fotoğrafında hazır bulundu, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma geçti. 

Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Liderler, oturumun ardından Arjantin Devlet Başkanı Macri'nin konuşma yapacağı açılışa iştirak edecek.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 19:38
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