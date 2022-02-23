Erdoğan ile Putin arasında ilk temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı.

Erdoğan, Putin'le görüşmesinde dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede diyalog çağrısını yineleyerek diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerini kaydetti.

Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Putin’i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye’ye beklediğini ifade etti.