Erdoğan ile görüşen Pezeşkiyan: Türk milletini takdir ediyoruz!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. Pezeşkiyan, görüşmede "Türkiye’nin ABD ve İsrail’in İran’a haksız saldırısını kınayan tutumunu ve özellikle Türk halkının İran halkıyla gösterdiği dayanışmayı takdirle ediyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırısı, ateşkes ilanı ve bölgede kalıcı güvenliğin sağlanması ve savaşın kesin olarak sona erdirilmesi için çözümler konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdirlerini sunan Pezeşkiyan, "Türkiye’nin ABD ve İsrail’in İran’a karşı haksız saldırısını kınayan tutumunu ve özellikle Türk halkının İran halkıyla gösterdiği kayda değer dayanışmayı takdirle ediyoruz" dedi.

DOST ÜLKELERİN İSTEĞİYLE KABUL ETTİK

"ABD’nin önceki iki müzakere turunda diplomasiye ihanet etmesine ve İran’a saldırmasına rağmen İran, komşu ve dost ülkelerin savaşı durdurma ve ateşkes sağlama taleplerini sorumluluk bilinciyle kabul etmiştir" diyen Pezeşkiyan, savaşın Lübnan dahil her yerde sonlandırılması gerektiğini vurguladı. İsrail’in eylemlerinin bölgedeki çatışmayı körüklemeyi amaçladığını vurgulayan Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri, dayanışma içinde siyonist rejimin savaş kışkırtıcılığına ve bölgenin istikrarını ve huzurunu tehlikeye atmasına karşı koymalıdır" ifadelerini kullandı.

Vay vay

Tabiki telefon görüşmesi..umarım İranı tehdit etmemisizdir..
