Erdoğan ile Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşan Haskoloğlu tutuklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında olduğu devlet yetkilileri ile birçok kişinin kişisel verilerinin çalındığını iddia eden İbrahim Haskoloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşım nedeni ile Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne getirilen Haskoloğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkça tutuklandığı öğrenildi.

Haskoloğlu Twitter hesabındaki mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın kimliklerini de paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil.