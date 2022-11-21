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Gündem Erdoğan ile Akar'ın fotoğrafında maşallah dedirten detay
Gündem

Erdoğan ile Akar'ın fotoğrafında maşallah dedirten detay

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Pençe - Kaplan Harekatı hakkında bilgilendirdiği fotoğraftaki seccade detayı maşallah dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 10:20:00 -
Erdoğan ile Akar'ın fotoğrafında maşallah dedirten detay

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ni kana bulayan hain saldırıda 6 kişi can verdi, 81 kişi de yaralandı. Bombayı bırakan ve onu patlatan teröristler başta olmak üzere çok sayıda şüpheli yakalanırken, kahraman Mehmetçik harekete geçti. Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Operasyonu başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekat emrini Endonezya dönüşü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bizzat bildirdi.

Cumhurbaşkanı, terör hedeflerinin tek tek yok edilmesi talimatını verdi.

Harekatın başlatıldığı ana dair görüntüler de hızlıca yayıldı.

Bakan Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a harekata dair ayrıntıları anlattığı anlarda, bir detay dikkat çekti.

Fotoğraf karesinde, arka köşede seccadeler olduğu görüldü.

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