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Dünya Erdoğan "Höt" dedi, Yunan tutuştu! Heh şöyle yola gelin köftehorlar
Dünya

Erdoğan "Höt" dedi, Yunan tutuştu! Heh şöyle yola gelin köftehorlar

Türkiye'ye karşı attığı adımlarla ilişkileri geren Yunanistan; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün grup toplantısında yaptığı "Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Anlaşmamızı bozduk" açıklamasına cılız bir yanıt vererek Türkiye'den ne denli korktuğunu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 13:56:00 -
Erdoğan "Höt" dedi, Yunan tutuştu! Heh şöyle yola gelin köftehorlar

Diyalog zemininin oluşmasından sonra Yunan tarafının hamleleriyle Türkiye-Yunanistan hattında gerilim yeniden arttı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alması ve F-16 tedarikinin engellenmesi için lobi çalışması yürütmesi; Ankara'yı kızdırdı. Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı için "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" derken, Miçotakis ise; "İletişimi kesen taraf biz olmayacağız" cevabını verdi.

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde gerilim yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Yunanistan yola gelmeyecek. Artık bu ülke ile ikili görüşme yapmayacağız. Yüksek düzeyli stratejik anlaşmamızı bozduk" dedi.

Atina tutuştu

Erdoğan'ın bu sert çıkışına Atina yönetiminden cılız bir yanıt geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Papaioannou, Türkiye ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler'e gönderdikleri mektubu hatırlatırken, "Dış politikamız belirli değerlere, ilkelere, uluslararası hukuka ve Deniz Hukukuna saygıya dayanmaktadır. Bu değerler ve ilkeler rehberimiz olmaya devam edecek. Şahsi tartışmaya girmeyeceğiz" dedi. 

 

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