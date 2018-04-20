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Erdoğan, Hakan Fidan'ı kabul etti

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.

20 Nisan 2018 Cuma 18:15
Erdoğan, Hakan Fidan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'na katıldıktan sonra Mabeyn Köşkü'ne geçti.

Erdoğan'ın konvoyunun girişinin ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın bulunduğu araç konvoyu Mabeyn Köşkü'ne giriş yaptı.

Erdoğan ve Hakan Fidan saat 18.00 itibariyle bir araya geldi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 18:15
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Mabeyn Köşkü
  3. MİT
  4. Hakan Fidan

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  • MilletMillet39 dk önce
    Reisim vekil adaylarını mutlaka Hakan beye teyit
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