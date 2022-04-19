Erdoğan görüşmesi sonrası İsrail'den flaş Mescid-i Aksa kararı
İsrail medyasında yer alan habere göre İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'nın avlularını cuma gününden Ramazan ayı sonuna kadar Yahudilerin girişine kapatma kararı aldı.
İsrail medyasında yer alan habere göre İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'nın avlularını cuma gününden Ramazan ayı sonuna kadar Yahudilerin girişine kapatma kararı aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog’la telefonda görüştü. İki lider, son günlerde Filistin'de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele almıştı.