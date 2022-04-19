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Dünya Erdoğan görüşmesi sonrası İsrail'den flaş Mescid-i Aksa kararı
Dünya

Erdoğan görüşmesi sonrası İsrail'den flaş Mescid-i Aksa kararı

İsrail medyasında yer alan habere göre İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'nın avlularını cuma gününden Ramazan ayı sonuna kadar Yahudilerin girişine kapatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 22:41:00 - 2022-04-19 22:47:22
Erdoğan görüşmesi sonrası İsrail'den flaş Mescid-i Aksa kararı

İsrail medyasında yer alan habere göre İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'nın avlularını cuma gününden Ramazan ayı sonuna kadar Yahudilerin girişine kapatma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog’la telefonda görüştü. İki lider, son günlerde Filistin'de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele almıştı.

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