  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Avukatlara 'meslekten men' cezası geliyor
Siyaset

Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Avukatlara 'meslekten men' cezası geliyor

Terör örgütlerine ve teröristlere destek veren avukatlar artık meslekten ihraç edilebilecek. Yeni yasama yılında Avukatlık Yasası’nda yapılacak olan düzenleme ile müvekkilinin işlediği suçlara destek veren avukatların ruhsatları ellerinden alınabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:40:00 - 2020-09-03 14:47:21
Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Avukatlara 'meslekten men' cezası geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün 2020-2021 Adlı Yıl Açılışında yaptığı konuşmada sarfettiği “Nasıl diğer mesleklerde meslekten ihraç söz konusuysa avukatlık mesleğiyle ilgili de bana göre olmalıdır. Teröristin avukatlığını yapanın, teröristliğe soyunması mümkün değildir. Bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız” sözleri hayata geçiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından AK Parti de harekete geçti.

Ruhsatı artık geri alınabilecek

Yürütülen çalışmaya göre tartışmalara neden olan “çoklu baro” düzenlemesinin ardından yeni yasama yılında yapılacak düzenleme ile Avukatlık Yasası’nda yeni bir değişiklik yapılacak.

Yapılacak olan değişiklikle birlikte “Müvekkili ile özdeşleşen ve müvekkilinin işlediği suçlarla ilgili destek niteliğinde eylem ve söylem içine giren avukatlar” gerektiği takdirde meslekten ihraç edilebilecek. Ayrıca baroların disiplin kovuşturması yetkisi iptal edilerek Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) veya Adalet Bakanlığı’na devredilmesi öngörülüyor.

Kovuşturma yetkisi barolardan alınabilir

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye göre, 135. maddeye eklenecek olan “Müvekkili ile özdeşleşen ve müvekkilinin işlediği suçlarla ilgili destek niteliğinde eylem ve söylem içine giren avukatlar” ifadesiyle özellikle terör örgütleri PKK- DHKP-C ve FETÖ gibi oluşumlardan tutukluların işlediği suçlata destek açıklamalarında bulunan avukatlara “meslekten çıkarma” cezası verilebilecek. Böylece avukatlık mesleği içerisine ve barolara illegal marjinal yapıların sızmasının önüne geçilmiş olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti
Medya

Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti

Banu Alkan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkan, keşfin ardından Erdoğan'ın bütün dünya liderle..
Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...
Dünya

Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...

Alman bilim adamları son araştırmasında, kan grubunun ölümcül koronavirüse yakalanan insanların hastalığı atlatma sürecini nasıl etkilediğin..
Şimdi de buyur buradan yak! Karamollaoğlu'ndan 3 sene sonraki seçim için tuhaf iddia
Siyaset

Şimdi de buyur buradan yak! Karamollaoğlu'ndan 3 sene sonraki seçim için tuhaf iddia

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2023'de yapılacak seçimler için tuhaf bir iddiada bulunarak seçimin ertelenmesi için OHAL ..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı