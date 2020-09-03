Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Avukatlara 'meslekten men' cezası geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün 2020-2021 Adlı Yıl Açılışında yaptığı konuşmada sarfettiği “Nasıl diğer mesleklerde meslekten ihraç söz konusuysa avukatlık mesleğiyle ilgili de bana göre olmalıdır. Teröristin avukatlığını yapanın, teröristliğe soyunması mümkün değildir. Bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız” sözleri hayata geçiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından AK Parti de harekete geçti.

Ruhsatı artık geri alınabilecek

Yürütülen çalışmaya göre tartışmalara neden olan “çoklu baro” düzenlemesinin ardından yeni yasama yılında yapılacak düzenleme ile Avukatlık Yasası’nda yeni bir değişiklik yapılacak.

Yapılacak olan değişiklikle birlikte “Müvekkili ile özdeşleşen ve müvekkilinin işlediği suçlarla ilgili destek niteliğinde eylem ve söylem içine giren avukatlar” gerektiği takdirde meslekten ihraç edilebilecek. Ayrıca baroların disiplin kovuşturması yetkisi iptal edilerek Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) veya Adalet Bakanlığı’na devredilmesi öngörülüyor.

Kovuşturma yetkisi barolardan alınabilir

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye göre, 135. maddeye eklenecek olan “Müvekkili ile özdeşleşen ve müvekkilinin işlediği suçlarla ilgili destek niteliğinde eylem ve söylem içine giren avukatlar” ifadesiyle özellikle terör örgütleri PKK- DHKP-C ve FETÖ gibi oluşumlardan tutukluların işlediği suçlata destek açıklamalarında bulunan avukatlara “meslekten çıkarma” cezası verilebilecek. Böylece avukatlık mesleği içerisine ve barolara illegal marjinal yapıların sızmasının önüne geçilmiş olacak.