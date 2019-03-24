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Erdoğan gençlere özel mesaj yollayacak! Fahrettin Altun'dan Erdoğan'a çarpıcı cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde ilk kez oy kullanacak olan gençlerin her birine özel mesaj yollayacak. Erdoğan'ın projesine sosyal medya üzerinden cevap veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Kim var' diye seslenilince sağına soluna bakmadan 'Ben varım, şehrim, ülkem #BanaEmanet' diyen bir gençlikle omuz omuza vereceğiz." ifadesini kullandı.

24 Mart 2019 Pazar 10:53

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez oy kullanacak ve genç seçmene yönelik mesajını içeren videoya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medyadan cevap verdi.

İlk kez oy kullanacak gençlere Erdoğan'dan özel mesaj

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı 31 Mart yerel seçimlerinde ilk defa oy kullanacak genç seçmenlere yönelik bir proje hazırladı.

Proje kapsamında ilk defa oy kullanacak seçmenler ile 18-30 yaş aralığındaki seçmenlerin adreslerine 81 ilde bulunan teşkilat üyelerince zarf içerisinde kartpostal gönderilecek.

Kartpostaldaki QR kodunu telefon kameralarıyla okutanlar "sanaemanet.com.tr" adresinde kendilerine özel sürpriz bir video ile karşılaşacak.

Videoda kendi isimlerine özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir mesaj olacak.

"Türkiye için omuz omuza mücadele edelim"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Gençlik Kolları tarafından kendisine özel hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan vidoda, gençleri en kalbi duygularıyla selamlayarak bugün dünyada ve Türkiye'de hayatın her alanı gibi fikirleri paylaşma yöntemlerinin de hızla dijitalleştiğine dikkati çekti.

Geçmişte daha çok yazılı olarak ifade ettikleri bazı mesajları bu vesile ile gençlere dijital olarak ulaştırmak istediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, videodaki mesajında şunları kaydetti:

"Değişim, hayatın bir gerçeği olduğu gibi buna uygun adımları atmak da güçlü ve büyük Türkiye hedefimizin temel şartıdır. Ülkemizi kalkındırarak, büyüterek, istihdamı artırarak size ve milyonlarca gencimize daha güçlü eğitim alt yapısı ve girişimcilik fırsatları sunmak için çalıştık. 31 Mart seçimlerinden başarıyla çıkarak şehirlerimizi sizinle birlikte yönetmek, sizinle birlikte ileriye taşımak istiyoruz. Bunun için belediye başkanlıklarında, belediye ve il genel meclis üyeliklerinde gençlerin temsiline özel önem veriyoruz. Sizden, bu kutlu yürüyüşte bizimle birlikte olmanızı istiyorum. Gelin, Türkiye için omuz omuza mücadele edelim."

Fahrettin Altun: "Ben varım" diyen gençlik!..

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun da Erdoğan'ın mesajına, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Kim var' diye seslenilince sağına soluna bakmadan 'Ben varım, şehrim, ülkem #BanaEmanet' diyen bir gençlikle omuz omuza vereceğiz. Şehirlerimizi, ülkemizi birlikte yöneteceğiz. İyi ki varsınız gençler." cevabını verdi. Altun'un mesajı, akıllara üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Gençliğe Hitabesi'ni getirdi. 

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:02
  1. Fahrettin Altun
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti
  4. Ak Parti Gençlik Kolları
  5. sanaemanet.com.tr

YORUM YAZ

  • SolcuSolcu1 sa önce
    Bu sefer oylar reiseeeee
  • BozoBozo1 sa önce
    Kahrolsun fetö yaşasın reisssss
  • HakkıHakkı1 sa önce
    Ölümüne senleyiz reissss
  • YusufYusuf1 sa önce
    Adamın dibiiiii
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Varız reisssss
  • HalitHalit1 sa önce
    Merak etme reisss ölümüne
  • YorumcuYorumcu1 sa önce
    Varız reisssss

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