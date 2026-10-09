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Siyaset 'Erdoğan fon olayının da galibi olur!' İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
Siyaset

'Erdoğan fon olayının da galibi olur!' İşte AK Parti'nin masasındaki son anket

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'Erdoğan fon olayının da galibi olur!' İşte AK Parti'nin masasındaki son anket

Siyasette son dönemde gündeme gelen tartışmalar ve fon iddiaları, AK Parti’nin izlediği politikaları yeniden tartışma konusu yaptı. Gazeteci Sinan Sungur, SuperHaber yayınında yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutumuna ve iktidarın bu süreçte izlediği politikaya dikkat çekti.

Siyasette son dönemde gündeme gelen tartışmalar ve fon iddiaları, AK Parti’nin izlediği politikaları yeniden tartışma konusu yaptı. Gazeteci Sinan Sungur, SuperHaber yayınında yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutumuna ve iktidarın bu süreçte izlediği politikaya dikkat çekti.

Siyasette son dönemde gündeme gelen tartışmalar ve fon iddiaları karşısında AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavizsiz duruşuyla milletin yegane güven limanı olmaya devam ediyor. Gazeteci Sinan Sungur’un SuperHaber yayınındaki son derece isabetli analizlerinde de vurguladığı üzere, iktidar kanadı bu süreci kararlı bir "arınma, temizlenme ve tazelenme" hamlesine dönüştürürken; parçalanan ve milletimize hiçbir alternatif sunamayan muhalefet karşında AK Parti açık ara birinci parti konumunu perçinliyor.

 

Temiz Siyaset Vurgusu ve Erdoğan’ın Sarsılmaz İradesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bürokrasi ve parti içindeki en ufak aksaklığa ya da suistimale dahi müsamaha göstermeyen idaresi, toplumun her kesiminde tam bir güven tesis etmiş durumda. Sinan Sungur'un da altını çizdiği gibi, devlet imkanlarını veya kamu gücünü şahsi çıkarları için kullanmaya yeltenenlere karşı AK Parti'nin anında gösterdiği hukuki ve idari refleksler, partinin ayağındaki kum torbalarından arınarak çok daha güçlü adımlarla geleceğe yürümesini sağlıyor. Muhalefet kendi belediyelerindeki skandalların üzerini örtmeye çalışırken, AK Parti'nin gösterdiği bu şeffaf kriz yönetimi ve kararlılık devlet aklının ve millete duyulan saygının net bir göstergesidir.

 

Anketler Gerçeği Gösteriyor: AK Parti Açık Ara Lider, Muhalefet Erimede

Optimar Araştırma'nın kamuoyuyla paylaştığı son veriler, milletin partisine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sarsılmaz desteğini bir kez daha tescilledi. AK Parti %32,4'lük oy oranıyla Türkiye'nin birinci partisi olma unvanını ezici bir farkla korurken, muhalefet cephesindeki savrulma ve erime derinleşiyor.

CHP'nin yaşadığı iç hesaplaşmalar ve bölünmeler neticesinde %7,4 seviyelerine kadar gerileyip baraj sınırına mahkum olması, Yeni Parti'nin %22 ile muhalefetin yeni adresi haline gelmesi; milletin iş bilmez muhalefetten umudunu tamamen kestiğini açıkça belgeliyor. Sandık ufukta göründükçe milletimiz, polemik üretenleri değil, eser ve hizmet üreten AK Parti kadrolarını tercih edeceğini net bir biçimde ortaya koyuyor.

 

Kucaklayıcı Siyaset ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ortaya koyduğu kucaklayıcı ve birleştirici dil, farklı siyasi arka planlardan gelen isimlerin de adresi olmasını sağlıyor. İzmir’de Cemil Tugay’ın katılımıyla ivme kazanan hizmet odaklı dönüşüm, AK Parti’nin cumhuriyetin kurucu değerlerine ve milletin ortak geleceğine sahip çıkan en güçlü ve cesur siyasi odak olduğunu gösteriyor.

Cumhur İttifakı’nın yakaladığı bu uyum, MHP ile kurulan güçlü birliktelik ve milletle kurulan sarsılmaz gönül bağı; 2028 seçimlerine giderken Türkiye’nin istikrarının, büyümesinin ve bağımsız dış politikasının en büyük teminatıdır.

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Siyasette Güven Testi: Fon İddiaları, Bürokratik Bilgi Akışı ve Toplumsal Algı! Son dönemde Türkiye siyasetinin en önemli tartışma başlıklarından biri haline gelen fon iddiaları, iktidarın kriz yönetimi stratejilerini ve devlet mekanizmalarının işleyişini bir kez daha mercek altına alıyor. Gazeteci Sinan Sungur’un kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerinde de vurguladığı gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu tür hassas süreçlerde takındığı net tavır, konunun siyasi sonuçlarını tayin etmede belirleyici bir rol oynuyor. Ancak bu tür karmaşık olayların tamamen aydınlatılması ve kamuoyu vicdanında soru işareti kalmayacak şekilde çözülmesi, yalnızca siyasi iradenin kararlılığına değil, aynı zamanda liderin önüne konulan bilgilerin doğruluğuna ve şeffaflığına da doğrudan bağlıdır. Devlet yönetiminde liderlerin en büyük güç kaynağı ve aynı zamanda en hassas noktası, bürokratik mekanizmalardan süzülerek kendilerine ulaştırılan bilgi akışıdır. Fon meselesi gibi çok katmanlı, finansal ve idari boyutları olan krizlerde, bazı bürokratların lideri yanıltıcı, eksik veya kendi sorumluluklarını gizlemeye yönelik taraflı bilgilerle yönlendirme ihtimali her zaman ciddi bir risk barındırır. Eğer karar mekanizmasının zirvesine doğru ve şeffaf istihbarat akışı sağlanamazsa, en doğru niyetlerle atılan adımlar bile hedeflenen adaleti sağlamakta yetersiz kalabilir ya da krizin derinleşmesine yol açabilir. Bu nedenle, fon olayının tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılması sürecinde, cumhurbaşkanına bilgi sunan kadroların objektifliği ve güvenilirliği en az olayın kendisi kadar kritik bir önem taşımaktadır. Öte yandan, yürütülen soruşturmaların ve araştırmaların bugüne kadar sokaktaki vatandaşa yansıması beklendiği gibi olumlu bir hava yaratmamıştır. Toplum tabanında, iddiaların üzerine yeterince hızlı gidilmediği ya da sürecin bazı bürokratik engellere takıldığı algısı, vatandaşlar üzerinde olumsuz bir etki bırakmıştır. İnsanların adalet mekanizmasına ve krizlerin şeffafça çözüleceğine olan inancını tazelemek için, sadece soruşturma yürütmek yetmemekte; bu soruşturmaların somut, tarafsız ve tatmin edici sonuçlar ürettiğinin de net bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Kamuoyundaki bu hoşnutsuzluk ve güvensizlik dalgası, doğru bilgi akışının engellenmesi durumunda siyasi maliyetin ne denli büyüyebileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, siyasi analistlerin ve anketlerin de işaret ettiği üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu krizden de güçlenerek çıkmasının temel şartı, bürokratik perdenin arkasındaki olası bilgi kirliliğinin aşılması ve toplumsal güvenin yeniden inşa edilmesidir. Vatandaş nezdinde oluşan olumsuz algıyı kırmak ve adalet duygusunu tam anlamıyla tatmin etmek, ancak bürokrasinin yanıltıcı yönlendirmelerinden arındırılmış, şeffaf ve kararlı bir neticeyle mümkündür. İktidarın önündeki en büyük sınav, iddiaların üzerine giderken kendi iç mekanizmalarındaki bilgi akışını da titizlikle denetleyebilmek ve kamuoyuna hiçbir şüpheye yer bırakmayacak temiz bir şeffaflık tablosu sunabilmektir.
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