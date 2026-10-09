'Erdoğan fon olayının da galibi olur!' İşte AK Parti'nin masasındaki son anket

Siyasette son dönemde gündeme gelen tartışmalar ve fon iddiaları, AK Parti’nin izlediği politikaları yeniden tartışma konusu yaptı. Gazeteci Sinan Sungur, SuperHaber yayınında yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutumuna ve iktidarın bu süreçte izlediği politikaya dikkat çekti.

Siyasette son dönemde gündeme gelen tartışmalar ve fon iddiaları karşısında AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavizsiz duruşuyla milletin yegane güven limanı olmaya devam ediyor. Gazeteci Sinan Sungur’un SuperHaber yayınındaki son derece isabetli analizlerinde de vurguladığı üzere, iktidar kanadı bu süreci kararlı bir "arınma, temizlenme ve tazelenme" hamlesine dönüştürürken; parçalanan ve milletimize hiçbir alternatif sunamayan muhalefet karşında AK Parti açık ara birinci parti konumunu perçinliyor.

Temiz Siyaset Vurgusu ve Erdoğan’ın Sarsılmaz İradesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bürokrasi ve parti içindeki en ufak aksaklığa ya da suistimale dahi müsamaha göstermeyen idaresi, toplumun her kesiminde tam bir güven tesis etmiş durumda. Sinan Sungur'un da altını çizdiği gibi, devlet imkanlarını veya kamu gücünü şahsi çıkarları için kullanmaya yeltenenlere karşı AK Parti'nin anında gösterdiği hukuki ve idari refleksler, partinin ayağındaki kum torbalarından arınarak çok daha güçlü adımlarla geleceğe yürümesini sağlıyor. Muhalefet kendi belediyelerindeki skandalların üzerini örtmeye çalışırken, AK Parti'nin gösterdiği bu şeffaf kriz yönetimi ve kararlılık devlet aklının ve millete duyulan saygının net bir göstergesidir.

Anketler Gerçeği Gösteriyor: AK Parti Açık Ara Lider, Muhalefet Erimede

Optimar Araştırma'nın kamuoyuyla paylaştığı son veriler, milletin partisine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sarsılmaz desteğini bir kez daha tescilledi. AK Parti %32,4'lük oy oranıyla Türkiye'nin birinci partisi olma unvanını ezici bir farkla korurken, muhalefet cephesindeki savrulma ve erime derinleşiyor.

CHP'nin yaşadığı iç hesaplaşmalar ve bölünmeler neticesinde %7,4 seviyelerine kadar gerileyip baraj sınırına mahkum olması, Yeni Parti'nin %22 ile muhalefetin yeni adresi haline gelmesi; milletin iş bilmez muhalefetten umudunu tamamen kestiğini açıkça belgeliyor. Sandık ufukta göründükçe milletimiz, polemik üretenleri değil, eser ve hizmet üreten AK Parti kadrolarını tercih edeceğini net bir biçimde ortaya koyuyor.

Kucaklayıcı Siyaset ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ortaya koyduğu kucaklayıcı ve birleştirici dil, farklı siyasi arka planlardan gelen isimlerin de adresi olmasını sağlıyor. İzmir’de Cemil Tugay’ın katılımıyla ivme kazanan hizmet odaklı dönüşüm, AK Parti’nin cumhuriyetin kurucu değerlerine ve milletin ortak geleceğine sahip çıkan en güçlü ve cesur siyasi odak olduğunu gösteriyor.

Cumhur İttifakı’nın yakaladığı bu uyum, MHP ile kurulan güçlü birliktelik ve milletle kurulan sarsılmaz gönül bağı; 2028 seçimlerine giderken Türkiye’nin istikrarının, büyümesinin ve bağımsız dış politikasının en büyük teminatıdır.