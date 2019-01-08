Erdoğan, Fazıl Say'ın konseri için kararını verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası "Erdoğan Fazıl Say'ın konserine katılacak mı?" sorusuna açıklık getirdi.

"Bir sorun olmadığı sürece katılacak"

Fazıl Say'ın Erdoğan'ı konserine davet etmesiyle ilgili soruca cevap veren Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu davete katılmak istiyorlar. Bunu arzu ediyorlar. Problem şu ki şuan da net konuşamıyorum. Cumhurbaşkanımızın özel kalemi tarih ayarlamaları konusunda çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın birçok dış temesi olacak. Yurt içinde de seçim dolayısıyla yoğun bir programı var. Esas olarak Cumhurbaşkanımız kültürel faaliyetlere daha çok katılmakistiyorlar. Ama yoğun programından dolayı programı el vermiyor. Bu konsere katılma konusunda da olum yönde bir arzuları var. Katılmak istiyorlar. Umarız konser tarihinde önümüze önemli bir program çıkmaz. Böyle bir şey söz konusu olmadığı sürece programa katılacaklar." ifadelerini kullandı.