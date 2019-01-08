0553 313 94 23

Erdoğan, Fazıl Say'ın konseri için kararını verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Erdoğan Fazıl Say'ın konserine katılacak mı?" sorusuna cevap verdi.

08 Ocak 2019 Salı 19:40
Erdoğan, Fazıl Say'ın konseri için kararını verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası "Erdoğan Fazıl Say'ın konserine katılacak mı?" sorusuna açıklık getirdi.

"Bir sorun olmadığı sürece katılacak"

Fazıl Say'ın Erdoğan'ı konserine davet etmesiyle ilgili soruca cevap veren Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu davete katılmak istiyorlar. Bunu arzu ediyorlar. Problem şu ki şuan da net konuşamıyorum. Cumhurbaşkanımızın özel kalemi tarih ayarlamaları konusunda çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın birçok dış temesi olacak. Yurt içinde de seçim dolayısıyla yoğun bir programı var. Esas olarak Cumhurbaşkanımız kültürel faaliyetlere daha çok katılmakistiyorlar. Ama yoğun programından dolayı programı el vermiyor. Bu konsere katılma konusunda da olum yönde bir arzuları var. Katılmak istiyorlar. Umarız konser tarihinde önümüze önemli bir program çıkmaz. Böyle bir şey söz konusu olmadığı sürece programa katılacaklar." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 19:40
  1. AK Parti
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Ömer Çelik
  4. Fazıl Say

YORUM YAZ

  • Hakikat Hakikat 21 dk önce
    Birilerine hoş görünmek için gitmem ben olsaydım. Devlet adamlarının işi de gerçekten zor.
  • hasanhasan44 dk önce
    tuhhh ben biletimi iptal edeyim o zaman

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yemen hükümetinden Stockholm Anlaşması'nın uygulanması şartı
  1. Yemen hükümetinden Stockholm..
  2. CHP İstanbul ilçe belediye başkan..
  3. Amasya'da yarın okullar tatil mi? |..
  4. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
  5. Sarımsağı mutlaka dövün
  6. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
  7. Kaya büyüklüğünde altın ele geçirildi!
  8. Çavuşoğlu Yemenli mevkidaşı el-Yemani..
  9. Irak'ta Kerbela Valisi yolsuzluk..
  10. AK Parti MKYK Toplantısı
  11. Başakşehir, Alican Özfesli ile anlaştı!
  12. Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum..
  13. Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma..
  14. FETÖ'nün TSK'deki "kripto..
  15. BOTAŞ'tan o iddiaya yalanlama geldi
  16. Futbol: Hazırlık maçı
  17. Mide fıtığı nedir?
  18. Amasya'da hafif ticari araç devrildi:..
  19. AK Parti MKYK Toplantısı
  20. Düğmeye basıldı! S.Arabistan'da dev..
RTÜK o kelimeyi yasakladı!
RTÜK o kelimeyi yasakladı!
O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

Günün Karikatürü

8 Ocak 2019
Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı