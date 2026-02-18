  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Arnavutköy'de kadın cinayeti: Üç çocuğunun gözü önünde eşini katletti
Yerel

Arnavutköy'de kadın cinayeti: Üç çocuğunun gözü önünde eşini katletti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Arnavutköy'de kadın cinayeti: Üç çocuğunun gözü önünde eşini katletti

İSTANBUL'un Arnavutköy ilçesinde Kıyasettin Ş., henüz iki gün önce taşındıkları evde tartıştığı eşi Filiz Ş.'yi (32) üç çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı, kısa süre sonra polise teslim oldu.

Olay, saat 01.00 sıralarında İslambey Mahallesi Sokullu Mehmet Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre:

  • Kıyasettin Ş. ile Filiz Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
  • Tartışmanın büyümesi üzerine Kıyasettin Ş., en büyüğü 12 yaşından küçük olan 3 çocuğunun yanında eşini defalarca bıçakladı.
  • Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Filiz Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

 

Görgü tanıklarının ifadeleri

Mahalle sakinleri, evden önce tartışma sesleri yükseldiğini, ardından çocuklardan birinin balkona çıkarak yardım istediğini belirtti.

 

Mehmet Aydın: "Çocukların feryadını duyunca koştum geldim. Zanlı soğukkanlı bir şekilde buradan ayrıldı. Eve girdiğimde kadın kanlar içinde yerde yatıyordu. Şüpheli, ev sahibini arayarak 'Ben böyle bir olay yaptım, teslim olmaya gidiyorum' demiş."

 

Çocuklar koruma altına alındı

Cinayet sırasında evde bulunan üç çocuk, emniyet güçleri tarafından muhafaza altına alınarak polis merkezine götürüldü. Filiz Ş.'nin cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlı kamerada

Eşini öldürdükten sonra binadan ayrılan Kıyasettin Ş.'nin sokakta soğukkanlı adımlarla yürüdüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

