Asya ülkesinden, “Darısı başımıza” dedirten karar! Milletvekili emekli maaşları kaldırıldı

Ağır bir ekonomik krizle boğuşan Sri Lanka’da parlamento, halktan gelen yoğun tepkiler üzerine milletvekillerine ödenen emekli maaşlarını kaldıran tarihi yasa tasarısını kabul etti. Cumhurbaşkanı Dissanayake’nin seçim vaadi olan bu düzenleme, mevcut emekli vekilleri de kapsayarak kamu harcamalarında sembolik ama güçlü bir adalet adımı olarak nitelendirildi. IMF destekli reform programı kapsamında alınan bu karar, siyasi ayrıcalıkların sonlandırılması ve ekonomik yükün adil paylaşılması adına dünya basınında geniş yankı buldu.