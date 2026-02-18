  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Asya ülkesinden, "Darısı başımıza" dedirten karar! Milletvekili emekli maaşları kaldırıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Asya ülkesinden, “Darısı başımıza” dedirten karar! Milletvekili emekli maaşları kaldırıldı

Ağır bir ekonomik krizle boğuşan Sri Lanka’da parlamento, halktan gelen yoğun tepkiler üzerine milletvekillerine ödenen emekli maaşlarını kaldıran tarihi yasa tasarısını kabul etti. Cumhurbaşkanı Dissanayake’nin seçim vaadi olan bu düzenleme, mevcut emekli vekilleri de kapsayarak kamu harcamalarında sembolik ama güçlü bir adalet adımı olarak nitelendirildi. IMF destekli reform programı kapsamında alınan bu karar, siyasi ayrıcalıkların sonlandırılması ve ekonomik yükün adil paylaşılması adına dünya basınında geniş yankı buldu.

Foto - Asya ülkesinden, "Darısı başımıza" dedirten karar! Milletvekili emekli maaşları kaldırıldı

Sri Lanka, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle mücadelesini sürdürürken parlamentodan dikkat çeken bir karar çıktı. Ülkede milletvekillerine ödenen emekli maaşlarını kaldıran yasa tasarısı, parlamento tarafından kabul edildi. Parlamentoda yapılan oylamada yasa tasarısı, büyük çoğunluğun oyuyla kabul edildi. Kabul edilen düzenleme ile birlikte, görev süresi sona eren milletvekillerine emekli maaşı bağlanması uygulamasına son verildi. Yasanın, hâlihazırda emekli maaşı alan eski milletvekillerini de kapsadığı bildirildi. Yetkililer, kararın ülkenin yaşadığı derin ekonomik kriz nedeniyle alındığını belirtti.

Foto - Asya ülkesinden, "Darısı başımıza" dedirten karar! Milletvekili emekli maaşları kaldırıldı

Yasama organı, 225 üyeli Temsilciler Meclisi'nde Salı günü 154 oyla yasayı kabul etti; sadece iki üye karşı oy kullandı. Geri kalan milletvekilleri oylama sırasında hazır bulunmadılar. Sri Lanka'da, bir milletvekili daha önce beş yıllık görev süresinin ardından emekli maaşı almaya hak kazanıyordu. Yeni yasa, halihazırda emekli maaşı alan veya almaya hak kazanan herkese ödeme yapılmasını durduruyor.

Foto - Asya ülkesinden, "Darısı başımıza" dedirten karar! Milletvekili emekli maaşları kaldırıldı

2024'te göreve gelen Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake, seçim kampanyası sırasında bu uygulamaya son vereceğine söz vermişti. Sri Lanka yönetimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) destekli reform programı kapsamında kamu maliyesini disiplin altına almaya yönelik adımlar atmayı sürdürüyor. Milletvekili emekli maaşlarının kaldırılması, bu reform sürecinin dikkat çeken başlıklarından biri olarak değerlendiriliyor.

