Erdoğan duyurdu! Vatandaş eti ucuza yiyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara ucuz et yedirmekte kararlı olduklarını belirterek "Ülkemizin dört bir yanında kesimlik hayvan için çalışma yapılacak" dedi.
Özbekistan ziyareti sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı et konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşa ucuza et yedirmekte kararlı olduklarını söyleyen Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanında kesimlik hayvan için çalışma yapılacak" dedi.