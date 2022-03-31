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Ekonomi Erdoğan duyurdu! Vatandaş eti ucuza yiyecek
Ekonomi

Erdoğan duyurdu! Vatandaş eti ucuza yiyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara ucuz et yedirmekte kararlı olduklarını belirterek "Ülkemizin dört bir yanında kesimlik hayvan için çalışma yapılacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 14:27:00 -
Erdoğan duyurdu! Vatandaş eti ucuza yiyecek

Özbekistan ziyareti sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı et konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşa ucuza et yedirmekte kararlı olduklarını söyleyen Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanında kesimlik hayvan için çalışma yapılacak" dedi.

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