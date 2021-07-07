Erdoğan duyuracak! Cuma günü sürpriz açıklanacak

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti koronavirüse rağmen 674 gündür devam ediyor.

Bakan Soylu Diyarbakır'da

Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basına kapalı olarak ailelerle görüştü.

Ailelerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma gününü işaret ederek sürpriz açıklanacağı müjdesi verdi. Aileler, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geleceği günü iple çekiyor.

"Müjdeyi Cumhurbaşkanımız verecek"

Dağa götürülen Doğan Güger için eyleme katıldığını belirten anne Sultan Güger, 4 Ekim 2015’te oğlu kandırılarak dağa kaçırıldığını kaydetti. Anne Güger, “6 yıldır haber aramıyorum ne arıyor ne de soruyor. Bir buçuk yıldır buradayım hiçbir güç beni buradan kaldıramaz, oğlumu almadan gitmiyorum. Ben siyaset yapmıyorum siyaseten de anlamıyorum. Benim dava çocuğum kimseden mal mülk istememişim çocuğumuz istiyorum. Allah’ın izniyle birer birer geliyorlar, inşallah bize de sıra gelecek. İçişleri bakanımız gelmişti onunla görüştük, 'müjdemiz var' dedi, herhalde cuma günü söyleyecekler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cuma günü burada olacak müjdeyi o bize verecek, vereceği müjdeyi bekliyoruz. Ailelerden birinin çocuğu gelecek ama kim olduğunu bilmiyoruz, inşallah darısı bütün annelerin olsun, çocuk hasretiyle dayanılmıyor” dedi.

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız başka müjdeler de verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de partisinin MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Diyarbakır annelerini Ramazan'da kabul etti. Şimdi onlarla yine bir araya gelecek. Bu sefer anlamlı bir buluşma olacak. Kadın vekillerimizin daha yoğun bir talebi olduğunu görüyoruz. 10 bine yakın yurttaşımız bu anneleri ziyaret etti. İnşallah yakında başka müjdeler de verecek. Kapsamlı bir Diyarbakır programı gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.