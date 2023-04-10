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Medya Erdoğan düşmanlığıyla gözü dönmüş muhalefetin sözlerine tepki yağdı! İşte 'hesaplaşma' hayalleri
Medya

Erdoğan düşmanlığıyla gözü dönmüş muhalefetin sözlerine tepki yağdı! İşte 'hesaplaşma' hayalleri

Yeniakit Publisher
2023-04-10 23:09:00 - 2023-04-10 23:11:31

Sosyal medyada muhalif isimlerin "hesaplaşma" sözlerinin derlendiği videoya tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından gözü dönmüş muhalefetin tehdit dolu konuşmaları derlendi.

CHP'li ve CHP'ye yakın isimlerin Erdoğan ve Erdoğan'a gönül vermiş kişilere yönelik "hesaplaşacağız" sözleri gündem oldu.

Ali Babacan, Can Ataklı, Kemal Kılıçdaroğlu, Ataol Behramoğlu gibi isimlerin söylediklerine tepki yağdı.

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