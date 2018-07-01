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Erdoğan düşmanlığı vicdanlarını köreltmiş

15 Temmuz Kahramanı Emekli Binbaşı Barış Dedebağı, askeri lojmanlardaki HDP zaferini Akit’e değerlendirdi. Dedebağı, “Kriptolar yüzünden 15 Temmuz’daki avantaj üstünlüğü kaybedildi. Bu akıl, ahlak ve vicdandan uzaklaştıklarının da bir kanıtıdır” dedi.

01 Temmuz 2018 Pazar 12:04
Erdoğan düşmanlığı vicdanlarını köreltmiş

24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır ve Hakkâri’deki askeri personel ve ailelerinin oy kullandığı sandıklarda HDP’nin yüzde 80 oranında oy almasını 15 Temmuz kahramanı Emekli Binbaşı Barış Dedebağı Akit’e değerlendirdi. Dedebağı, “Recep Tayyip Erdoğan karşıtı olarak bir araya gelenlerin öfke ve motivasyonlarının, sonucu ne olursa olsun her fırsatı değerlendirecek, her yola başvuracak kadar akıl, ahlak ve vicdandan uzaklaştıklarının da bir kanıtıdır” dedi.  

ASKERİ PERSONEL FETÖ TALİMATLARINA UYDU

Dedebağı, “Bütün bunlar, Recep Tayyip Erdoğan karşıtı olarak bir araya gelenlerin öfke ve motivasyonlarının, sonucu ne olursa olsun her fırsatı değerlendirecek, her yola başvuracak kadar akıl, ahlak ve vicdandan uzaklaştıklarının da bir kanıtıdır. Böyle bir süreçte her oluşum her hareketlilik davranış biçimi dikkatle analiz edilmeli her iz değerlendirilerek tedbir alınmalı iken geçen bu iki yıllık süreçte kriptolar Recep Tayyip Erdoğan karşıtları tarafsız ve dahi yüreksiz birçok yetkili önünü görmeyi beklerken üzerine düşenleri yerine getirmedi veya eksik getirdiği için bazı konularda avantaj üstünlüğü kaybedildi. 15 Temmuz sabahı taraf değiştirip beklemede kalanların birçoğunun bu bekleyişi riyakarlık maskesi ile 24 Haziran’a kadar sürdü” ifadelerini kullandı.

FETÖ ÜST AKLI, BÜTÜN PLÂNLARINI GÜNCELLEDİ

Barış Dedebağı, bu süreçte ihanet ve terör örgütü FETÖ’nün nasıl gücünü koruyabildiğini ise, “Bu süreçte ateşin içinde yananlar unutulduğu gibi hainlerin yaydığı argümanla rencide edildiler. Hem de hâlâ devlet kademesinde oturan yüksek makam sahipleri eliyle. Yalan dünyayı dolaşırken doğru yine yerinden kalkamadı. Yalancılar olmayana inandırdılar, doğrucular ellerinde var olanı gösteremedi. Örgütü elinde tutan üst akıl kısa orta ve uzun vadede planlarını güncelledi. Kısa vadede planladığı faaliyetlerin bir kısmını bu iki yıl içinde gerçekleştirmeyi başardığını defaten müşahede ettim. Lakin 24 Haziran seçimlerinde çıkan sonuç orta ve uzun vadeli planlarını bozarken yeni arayışlara gireceği açıktır. Örgütün şimdilerde kullanabileceği en büyük argüman toplumdaki kutuplaşmanın oluşturduğu potansiyeldir” sözleriyle dile getirdi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 12:04
  1. Diyarbakır
  2. barış dedebağı
  3. emekli binbaşı
  4. 15 temmuz kahramanı
  5. Seçim Değerlendirmesi

YORUM YAZ

  • Ali Ali 2 sa önce
    ALLAH SENDEN VE SENİN GİBİLERDEN RAZI OLSUN.
  • Yunus 16Yunus 163 sa önce
    ADAMSIN DEDEBAĞ, DOĞRU TESPİT. ABD NİN KURUP BESLEDİĞİ PKK 35 YILDIR DEVAM EDİYOR. YİNE ABD NİN KURUP BESLEDİĞİ DÜNYA NIN EN KRİPTO EN TEŞKİLAT EN ACIMASIZ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ KAÇ YILDA ÇÖKERTİLİR?? HER ZAMAN UYANIK VE DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİR. SU UYUR....
  • AHMETAHMET2 sa önce
    Diyarbakırda askari lojmanlarda kalanaskeri personellrin cep telefonları derhal incelenmeli. By lock kullanıp kullanmadıkları ortaya çıkarılmalıdır. Uyumaya gelmez.
  • Milletin iradesiMilletin iradesi2 sa önce
    Sende anlamamışsın be dedebağı kimsenin Erdoğana düşmanlığı yok.bu hainler Erdoğan üzerinden bu millete düşmanlar ,camiye tekkeyye ,türbeye,dine, imana ,mukaddesata,ümmete düşmanlar; dolayısıyla Erdoğân bunları sahip olduğu için hepsine düşmanlar. Duâ edelim ,de yeni Erdoğanlar yetişene kadar Allah Erdoģanı başımızdan eksik etmesin bu memleket hainlerin eline geçmesin.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 3 sa önce
    O Alçaklar Asla Başaramayacaklar. Hiç Şüphesiz.
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