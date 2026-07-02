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Çöpleri yola attı: Cezası anında kesildi

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Çöpleri yola attı: Cezası anında kesildi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Aziziye Mahallesi'nde çevreyi kirlettiği tespit edilen kişiye idari para cezası keserken, yol kenarına bıraktığı atıkları da toplattı.

#1
Foto - Çöpleri yola attı: Cezası anında kesildi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğine neden olan kişilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Aziziye Mahallesi 1012. Bulvar üzerinde çevreyi kirlettiği tespit edilen bir şahsa idari para cezası uygulandı.

#2
Foto - Çöpleri yola attı: Cezası anında kesildi

"Temiz Şehir Düzce" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi, bir yandan kent genelindeki temizlik faaliyetlerine devam ederken diğer yandan çevreyi kirleten kişi ve işletmelere yönelik denetimlerini de titizlikle yürütüyor.

#3
Foto - Çöpleri yola attı: Cezası anında kesildi

atıkları yol kenarına bırakarak çevre kirliliğine neden olduğu tespit edildi. Duruma anında müdahale eden ekipler, çevreyi kirleten şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uyguladı. Ayrıca, çevreye gelişigüzel bırakılan atıklar şahsa toplattırılarak bölgenin yeniden temizlenmesi sağlandı.

#4
Foto - Çöpleri yola attı: Cezası anında kesildi

Zabıta ekipleri, çevrenin korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan da çevreyi temiz tutma konusunda duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

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