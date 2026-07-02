Özgür Özel’in skandal yazısına bir tepki de Oktay’dan: Yine vesayet özlemi çekiyor!
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Özgür Özel'in Financial Times'ta yayımlanan ve NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'yi müttefiklerine tehdit olarak gösterdiği yazısına tepkiler sürüyor. Skandal yazıyı "klasik vesayet özleminin yeni bir tezahürü" olarak nitelendiren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Bu zihniyet, milletin iradesine karşı dış destek arayışından başka bir şey değildir. Milletimiz bu vesayetçi anlayışı reddetmektedir" dedi.
1.Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özgür Özel'in yabancı bir gazetede kaleme aldığı skandal yazıya tepki gösterdi.
MİLLETİN İRADESİNE KARŞI GİRİŞİM
Özel'in, Financial Times'ta kaleme aldığı yazıda, özellikle Ankara'daki NATO toplantısı öncesinde milletin iradesine karşı dış destek arayışında olmasını eleştiren Fuat Oktay "Seçimle, aziz milletimizin iradesiyle iş başına gelmiş Sayın Cumhurbaşkanımızı "rejim" diye etiketleyen, Ankara'daki NATO toplantısı öncesinde müttefiklerimize Türkiye'yi tehdit olarak gösteren bu zihniyet, milletin iradesine karşı dış destek arayışından başka bir şey değildir" görüşünü aktardı. Oktay son olarak, "Milletimizin sağduyusu bu vesayetçi anlayışı her zaman olduğu gibi şiddetle reddetmektedir. Ülkemiz, kendi iradesiyle yoluna emin adımlarla devam edeceğini dile getirdi" ifadelerini kullandı.
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