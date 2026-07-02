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Spor 2026 Dünya Kupası’nda İsrail lanetlendi! Taraftarlardan Filistin'e büyük destek
Spor

2026 Dünya Kupası’nda İsrail lanetlendi! Taraftarlardan Filistin'e büyük destek

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2026 Dünya Kupası’nda İsrail lanetlendi! Taraftarlardan Filistin'e büyük destek

FIFA Dünya Kupası'nda birçok ülkeden taraftar, Filistin'e destek veriyor. Turnuvada Filistin'e destek veren ve soykırıma karşı çıkan birçok ülke mücadele ediyor. Kupada özellikle maçlar sırasında meydanlarda ve statlarda taraftarlar, Filistin bayrağı açarak özgürlük ve soykırım karşıtı gösteriler yapıyor.

ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden birçok ülkenin taraftarları, tribünler ve meydanlarda Filistin'e destek veriyor.

Kupadaki maçlar sırasında Filistin bayrakları açan taraftarlar, soykırım karşıtı gösteriler yapıyor.

Gazze'deki soykırım nedeniyle dünya genelinde taraftarların "İsrail'e kırmızı kart göster" çağrısına Dünya Kupası'na katılan birçok ülke de destek verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın D Grubu'nda ABD'yi 3-2 mağlup ettiği masabakada kale arkası tribününde açılan Filistin bayrağı, maç boyunca Türk taraftarın elinde dalgalandı.

Kale arkası tribününde Filistin bayrağı açan taraftar, birçok kez ekrana yansıdı.

 

ALMANYA-PARAGUAY MAÇINDA FİLİSTİN'E DESTEK

Kupanın son 32 turunda Almanya ile Paraguay arasındaki oynanan maça gelen bir aile, Filistin bayrakları dalgalandırdı.

ABD vatandaşlığı da bulunan bir Filistinli taraftar, AA muhabirine, "Filistinli ABD vatandaşıyız. Filistin için Dünya Kupası boyunca kutlama yapıyoruz. Bizi asla durdurmazlar. Filistin'e özgürlük." dedi.

 

FAS TARAFTARLARINDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Dünya Kupası'nda C Grubu ilk maçında Brezilya ile 1-1 berabere kalan Fas'ın taraftarları maç öncesi New York'taki meydanlarda, karşılaşma sırasında ise tribünlerde Filistin'e destek verdi.

New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmada Faslı taraftarlar, kale arkası tribünlerinde Filistin bayrağı açtı.

Maçtan önce de New York'un ünlü Times Meydanı'nda toplanan Fas taraftarları, Filistin bayrağı salladı ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Öte yandan Fas taraftarlarının bulunduğu alanın üst tribünlerinde yer alan bir kişi, İsrail bayrağı açarak provokasyona yol açmak istedi.

Faslı taraftarlar, Hollanda'ya karşı oynadıkları son 32 turu maçında da Filistin'e desteklerini gösterdi.

 

SOYKIRIMA UĞRAYAN BOSNALILAR DA FİLİSTİN'İ UNUTMADI

ABD'nin Los Angeles şehrinde Bosna Hersek ile İsviçre arasında oynanan maçta taraftarlar, Filistin bayrağı dalgalandırdı.

Bosna Hersek'te Sırpların saldırısıyla soykırıma uğrayan Boşnaklar, benzer bir kaderi paylaşan Filistin'i unutmadı.

Bosna Herkes taraftarı, "Saraybosna'dan Filistin'e destek" pankartı da açtı.

 

KEFİYE GİYEN KATARLI TARAFTARDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Bosna Hersek ile Katar arasında oynanan maçta bir taraftar, tribünlerde Filistin bayrağı açtı.

Filistin'e özgü kefiye giyen yüzü boyalı Katarlı taraftar, Dünya Kupası sırasında Filistin'e desteğini gösterdi.

 

FRANSIZ TARAFTAR, STATTA FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

Fransız taraftarlar, ülkelerinin Senegal'i 3-1 mağlup ettiği grup maçında statta Filistin bayrağı dalgalandırdı.

New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, Senegal ile karşı karşıya gelirken maçtan önce Fransız taraftarı Filistin bayrağı açtığı görüldü.

 

BREZİLYALI TARAFTAR, FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

Brezilya'nın Dünya Kupası son 32 turunda Japonya ile yaptığı karşılaşma öncesinde "Sambacılar"ın taraftarı toplu bir şekilde stada yürüdü.

Gruptaki bir taraftar, Filistin bayrağı açtı.

 

"ÖZGÜRLÜK HEYKELİ" KOSTÜMÜYLE FİLİSTİN VE LÜBNAN İÇİN ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI

Mısır-İran maçının oynandığı Seattle Stadı çevresinde "Özgürlük Heykeli" şeklinde kostüm giyen bir kadın, Filistin ve Lübnan bayraklarıyla iki ülke için özgürlük çağrısında bulundu.

İki Müslüman ülkenin karşlaştığı Mısır-İran maçında tribünlerde de Filistin bayrakları açıldı.

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Yorumlar

Mehmet

Bu güzel haberler, dünya üzerinde insanlık sevgisinin hala yaşadığına dair umut verici bir örnek. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası’nda birçok taraftarın Filistin'e destek vermesi ve İsrail'e karşı koyması gurur verici. Özellikle A Milli Futbol Takımımızın maçlarında açılan Filistin bayrağı, bizim Türk Milleti olarak İslam dünyasının acılarını paylaştığımızı gösteriyor. İsrail'in zulmüne karşı her zaman sesimizle birlikte bulunacağız, çünkü Allah yolunda olanların yanında olmak, her Müslüman için en önemli görevdir.
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