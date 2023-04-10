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Siyaset Erdoğan düşmanlığı tarihe bunu da yazdırdı
Siyaset

Erdoğan düşmanlığı tarihe bunu da yazdırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-10 11:10:00 -
Erdoğan düşmanlığı tarihe bunu da yazdırdı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Erdoğan için" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP listelerinden seçime giren muhafazakarlara tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Değer miydi?

“Esselamu aleyküm dersem, Anadolu meydanlara dökülür” diye parti kurdunuz..

Size söylüyorum Ahmet Davutoğlu..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

600 milletvekili adayı gösterecektiniz..

Gümbür gümbür iktidara gelecektiniz..

600 değil.. 60 tane bile milletvekili adayı gösteremediniz..

CHP size 11 aday lütfetti.

“Bunlarla bir futbol takımı oluşturur oynarsınız, bu kadar size yeter” dedi..

Siz de “başüstüne” dediniz.

Oysa, Tayyip Erdoğan size göre bir “hiç”ti..

Erdoğan başbakan oldu ise, Cumhurbaşkanı oldu ise, sizin sayenizde olmuştu..

Şimdi Erdoğan 600 milletvekili adayı gösterdi..

Siz 11 tane.

O 11 ismin de kaçının kazanacağı da belirsiz..

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