Erdoğan dünyaya meydan okurken LGBT destekçisi Kılıçdaroğlu keyif sürdü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nın ikinci günü AK Parti teşkilatları ile video konferansla bayramlaşmıştı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada ''Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. İnşallah hep birlikte aşılamayı yaygınlaştırarak, temizlik-maske ve mesafe kurallarına uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum'' mesajını vermişti.

Erdoğan’ın bayram mesajında yoğun programları nedeniyle ne kadar yorgun olduğu gözlerinden belli olurken ve bayram günü dünyaya KKTC'nin haykıran sesi olarak çağrı yaptı.

Erdoğan Kıbrıs konusunda şu önemli açıklamalarda bulunmuştu; Biliyorsunuz Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz yıllarca kendilerini sahte vaatler, yalanlarla, iki yüzlülükle aldatanlara cevaplarını bir süre önce açıkladıkları yeni bir kararla verdiler. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi, egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir.

Erdoğan dünyaya meydan okurken Kılıçdaroğlu sefa sürdü

Erdoğan bayram mesajında Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak adına tüm dünyaya seslenirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ise sosyal medyadan ailesinin olduğu bir fotoğrafı paylaşarak Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında ''Yine bir bayramda ailecek buluştuk. Selvi Hanım ile bu dünyadaki en büyük servetimiz ailemizdir. Ailenize sarılın, gerisini de hiç dert etmeyin. Her şey çözülecek, her şey çok daha güzel olacak. İyi bayramlar Türkiye!'' ifadelerine yer verdi.

LGBT’lileri destekleyip utanmadan ‘aile’ vurgusu yaptı

Bayram mesajında ‘aile’ vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, aileyi temelden sarsan LGBT oluşumlarına verdiği destekle biliniyor.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapan 13 kişilik LGBT üyesi bir grup tarafından da 'LGBT fahri üyesi' ilan edilmişti.