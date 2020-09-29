Erdoğan, Doğu Akdeniz için “ortak hareket” çağrısı yaptı

“Gelin hep beraber Akdeniz’i tekrar bir barış havzasına çevirelim, gelin yeni husumetlerle Akdeniz’in ak sularını kirletmeyelim. Gelin enerjiyi çatışmanın değil, iş birliğinin vesilesi kılalım. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz. Anlaşmazlıkların diyalogla uluslararası hukuk temelinde ve hakkaniyete uygun biçimde çözümü öncelikli tercihimizdir.

AB, şımarık Yunan'a boyun eğdi

Doğu Akdeniz meselesi çok boyutlu, geniş bir perspektifl e ele alınmalıdır. Bu meselenin 20 yılda nasıl çıkmaza sürüklendiğine bakmadan, doğru ve hakkaniyetli bir çözüme ulaşılamaz. Özellikle Avrupa Birliği, diplomasi fırsatlarını değerlendirmediği gibi Yunanistan’ın ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin şımarıklıklarına boyun eğdi. Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türkleri dahil tüm tarafl arı bir araya getirecek bir Enerji ve İşbirliği Forumu kurulmasının da yararlı olacağına inanıyoruz.”

Misafir değil ev sahibiyiz

Türkiye’nin bir Akdeniz ülkesi olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Osmanlı’nın mirasçısı olarak biz burada misafir değil, ev sahibiyiz. Türkiye, Akdeniz’de gerilimden değil, barıştan, işbirliğinden, hakkaniyet ve adaletten yanadır. Doğu Akdeniz’de emperyalist yayılmacılığa nasıl karşıysak, tek tarafl ı emrivakilere de aynı şekilde karşıyız. Akdeniz bizleri ayıran değil, bizi birbirimize yakınlaştıran, birleştiren, işbirliğimizi güçlendiren bir denizdir. Cezayir’den Mısır’a, Libya’dan Tunus’a, Filistin’den, Türkiye’den Yunanistan’a, İtalya’dan İspanya’ya kadar tüm ülkeleri ve halklarıyla Akdeniz büyük ailemizin çatısıdır, yuvasıdır. Akdeniz’deki sorunları birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebiliriz. Türkiye’nin ve KKTC’nin içinde adil şekilde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz.”